Депутатка ВР о службе в ВСУ и открытие границ: интервью Буймистер

Людмила Буймистер. Фото: FB/Людмила Буймистер

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер — единственный депутат ВР, которая служит в ВСУ и сделала это по собственному желанию еще в начале войны.

Как это быть депутатом в окопах после комфортной работы под куполом на улице Грушевского — Людмила Буймистер рассказала в интервью Новини.LIVE.

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Где именно вы служите, в какой бригаде и чем занимаетесь в ВСУ?

— После такой активной деятельности до полномасштабного вторжения я сознательно не даю много интервью и не рассказываю о службе. Потому что это не ко времени.

Однако началось все 24 февраля, когда мы все очнулись в других реалиях. Но то, что будет полномасштабное вторжение, не было секретом (в феврале 2022 года. — Ред.).

Вы верили? Потому что почти никто в ВР на момент 23 февраля не подтверждал вторжение России. Даже Резников, тогдашний министр обороны, уверял: нет, войны не будет.

— Когда у меня журналисты в кулуарах ВР спрашивали о вторжении, я отвечала: "На всякий случай приготовьте тревожные чемоданы". Еще за полтора года до полномасштабного вторжения я говорила, что война возможна.

Накануне вторжения пыталась хоть как-то побуждать Раду принять обращение к международным организациям по поводу миротворцев. Изменило б ли это ход истории — сегодня этого никто не знает.

То, что полномасштабное вторжение будет, было понятно. А то, что некоторым людям было психологически легче прятаться в песок и отвергать самое ужасное, что может произойти, — я их понимаю. Также понимаю, что очень много людей до последнего момента не могли поверить, ведь о братских народах нам рассказывали очень давно.

Однако были и те, кто готовился. И то, что мы сделали в начале войны, когда отстояли столицу, в это не верила ни одна разведка мира. ВСУ, возможно, были максимально готовы в той ситуации, которая сложилась на тот момент.

Но наиболее готовыми к войне оказались добровольцы. Тысячи людей взяли в руки оружие, и мы в то время тоже попали в добровольческий батальон ВСУ, сформировавшийся для обороны Киева.

Как вы для себя приняли решение пойти в армию?

— Был батальон, который смотрел на мой пример и говорил, что мобилизуется, если пойду служить и я. Я как командир не могла их оставить.

Война на Украине. Фото: Новини.LIVE Odesa

Страшно, когда сидишь под куполом и понимаешь, что вот-вот произойдет самое ужасное, а ты ничего не можешь с этим поделать. Это было страшно. А когда уже все произошло, о страхе речь не шла. На него просто не было времени.

Куда вы попали?

— Мы начинали с добровольческого батальона в составе Сил Специальных Операций, а дальше — 111-я бригада ТРО Луганского региона. Это точка напряжения.

В основном,я нахожусь на востоке. Это та же Луганщина, Донбасс, Бахмутское направление. На юге бываю редко, разве что посетить побратимов в других подразделениях.

Чем занимаетесь в армии?

— Сложно описать. Когда ты народный депутат и приезжаешь в подразделения в самые трудные моменты, когда надо держать линию обороны, ты там и психолог, и мама, и папа, и надежда на то, что какие-то проблемы можно будет оперативнее решить и где-то снаряды достать.

В боевой ситуации делаешь то, что нужно.

Война меняет ценности и взгляды. Как это у вас происходило?

— Взгляды поменялись на 180 градусов в начале вторжения. К примеру, когда-то я была против легализации огнестрельного оружия и думала, что можно спасти мир, борясь с глобальными проблемами экологии, изменениями климата, внедрением зеленой энергетики.

Людмила Буймистер, 2021 год. FB/Людмила Буймистер

А оказалось, что нам очень далеко до решения этих глобальных вопросов. У нас сейчас неотложное — мир и безопасность.

Как вас как депутатку восприняли в армии?

— Честно говоря, я не чувствую особой разницы. Не знаю, это обусловлено гендерно или должностью, но отношения очень равны.

Я живу с ребятами на равных — в казарме, ем то, что они едят. Проблем нет. И вообще, на фронте все проще. Это в Киеве думают о должностях, о гендере, еще о каких-то пробемах — а вот на фронте все люди. Там пытаются выжить и спасти свою страну, и, собственно, этой главной целью все и объединены.

Быт, конечно, отличается от того, что в тылу. Туалет на улице, полевые условия. На фронте вопроса быта нет. Люди организовались, договорились, кто и что делает, и сделали. Никто не ждет, что кто-то заасфальтирует дорожку или починит крышу. Условия организуют сами себе.

За эти полтора года, какой самый большой страх испытали?

— Страх есть всегда, вопрос, как ты на него реагируешь. Если страх мотивирует к более быстрым действиям и решениям, он помогает.

Проблем со страхом у меня никогда не было. Сердце рвется, когда приходят плохие новости из фронта или что-то происходит с побратимами. Но тут страшно от того, что уже ничего не можешь сделать. И это уже даже не страх. Молишься всем богам, лишь бы ребята вышли из-под обстрела.

Как там воспринимаются новости из условно мирной жизни в стране?

— Очень многие ребята понимают, какая жизнь в тылу. Они ведь ездят в отпуска. В общем, понимают, что в мирных городах жизнь всегда будет иначе. А вот почему ценности у нас разные — это не понятно.

Министерство обороны. Фото: Соцсети

Например, когда слышишь новости о коррупции, которую не изменила даже война, — вот это объяснять ребятам трудно. Но я и не объясняю. Единственное, что могу сделать в таком случае, это ободрить, что мы двигаемся в правильном направлении.

На коррупционные скандалы они реагируют, как и все остальные украинцы. Возмущение, злоба… Однако мы все равно каждый день продолжаем делать свою работу — и военные, и гражданские.

Где-то в глубине души понимаем, что это временное явление, которое будет таять. Но дела следует доводить до конца. То есть не просто снять с должности и отправить послом в страну стратегического партнера (имеется в виду ситуация с Алексеем Резниковым, который поплатился должностью министра обороны из-за масштабной коррупции в ведомстве. — Ред.).

А довести до конца расследование и дать реальный срок. И тогда все поймут, что государство меняется и цена, которую мы платим за его будущее, не напрасна. Перемены уже есть, но медленные.

Есть ли настроения среди военных взять в руки оружие и разобраться с коррупционерами напрямую уже в Киеве?

– Нет, такого нет. В ВСУ дисциплина и приказы высшего командования, которые выполняются. Это больше спекуляции. Но каждый политик, который сегодня говорит о каком-то послевоенном восстановлении Украины, и надеется на очередной распил денег, которые вроде бы будут течь сюда по реке, должен понимать, что послевоенное восстановление будет, когда ребята вернутся с фронта.

Война в Украине. Фото: Генштаб

В настоящее время ничего не скроешь, все всем будет известно. Посмотрим, есть большие надежды на новые кадровые назначения в Минобороны.

Как поощрить людей идти в ВСУ?

— Первое — разрешить им служить там, где они хотят. То есть разрешить им идти в те подразделения, где служат их друзья, родственники, где они знают командиров и доверяют им.

Знают, что их не бросят на плохо спланированную операцию или вообще куда-нибудь. Где нормальный уровень материально-технического обеспечения и относительно низкий процент потерь. Если бы позволили такое — многие пошли бы сами.

Второе — существенно улучшить подготовку личного состава, продлить ее и давать людям такие знания и навыки, чтобы они не попадали в неожиданные обстоятельства. Тогда и потери будут меньше, а также будет расти эффективность применения сил и средств. И в конце концов сама мобилизация станет проще.

Если повысить минимальную зарплату военных с 30 до 60 тысяч, это будет мотивировать людей идти в армию?

— Не думаю, что большая зарплата мотивирует человека идти в горячие точки. Доплаты за выполнение боевых задач есть, их не забирали. Но получать такие же деньги в тылу, как на передовой, несправедливо. И вообще, в сегодняшней ситуации даже невозможно для нашего государства.

ВСУ. Фото: Генштаб

Хуже всего для ребят — не знать, чего ожидать. У всех же семьи, родители и т.д. Бывает, они зарплату по 2-3 месяца не получают, потому что идет процедура пересмотра чего-то там… Вот это и бросает тень на всю власть.

Мы не сможем платить как американская армия, поэтому таким образом мотивировать личный состав у нас не получится. Нам уберечь тех, кто есть, и платить им вовремя.

Следует ли открывать границы для военнообязанных, чтобы уменьшить их отток уже после войны?

— Да, это было бы желаемым решением для мужчин призывного возраста. Но здесь существует риск, что многие уедут и мы никак не сможем проконтролировать этот процесс. Если бы у нас нормально работала система "Шлях", то нам не нужно было бы придумывать велосипед.

Есть экономически обоснованные основания для выезда военнообязанных за границу. Если вы работаете на экономику страны и развиваете экономические связи — ок, езжайте.

В таком случае ответственность за возвращение работника берет на себя юридическое лицо, на которое он работает.

Как вы думаете, служить пойдут все?

— Каждый военнообязанный мужчина и женщина должны уметь защищать себя, свою семью и страну. Тогда мы показываем пример всему миру, как бороться за свои ценности и идеалы. Этого не нужно бояться, а наоборот гордиться.

Украинцы часто интересуются, почему в окопах нет депутатов, а простые люди из регионов?

— А зачем депутаты в окопах? Те, кто морально, физически и психологически не готов выдерживать то, что выдерживают на фронте, будут там мешать.

Верховная Рада. FB/Верховная Рада

Но многие депутаты много делают для армии, ездят, помогают, волонтерят. Несколько моих коллег официально служат в ВСУ. Это Сергей Рудык, Роман Лозинский. Поэтому депутаты разные.

Но есть и такие, кто и к Днепру боится приблизиться. Зачем они на фронте? Единственное, чтобы увидели, как их решения под куполом влияют на ребят на передовой. Ибо каждая минута просроченного решения стоит человеческих жизней. Тогда по 4 года не обсуждали бы концепции и не собирали бы рабочие группы.

Хорошо, а дети депутатов нужны в ВСУ?

— У наших партнеров ситуация обратная: у них служить в армии и служить своему народу — это честь. Принц Гарри отслужил свое и понимает, каково это. Часть своей деятельности он посвящает ветеранам. Ношение формы ВСУ должно стать престижем.

Военные с передовой все еще часто говорят, что вы в Киеве или во Львове не знаете, что такое война. У вас тихо, не стреляют и т.д. Что вы об этом думаете?

— Военный из-за постоянных обстрелов видит мир черно-белым. Это естественная реакция на ПТСР. И это присуще всем людям, потому что наша психика более-менее устроена одинаково. В тылу нужно научиться разговаривать с военными. Есть много роликов, как это делать и о чем с ними говорить.

ВСУ. Фото: google.com

Также необходима программа реабилитации военных. Такие центры должны находиться в каждом областном центре.

Вырвать человека из окопа и отправить домой — психологический эффект тоже может быть разный. А если он пару дней после окопа сперва побудет на реабилитации — это будет уже совсем другой человек.

Но вам ок отъездить из Луганщины в Киев?

— Мне не ок смотреть, как голосует ВР. К примеру, больно было смотреть за решением вопроса зарплат военным. А с дронами сколько времени возились? Ну так медленно, с такими огромными потугами решаются важные вопросы, что это очень грустно.

Как вы совмещаете депутатскую деятельность со службой в ВСУ?

— Очень много путешествую по стране и мало сплю. Когда Рада в сессионном режиме или иностранные делегации, я в Киеве. Но многое проходит он-лайн. Работать можно из любой точки.

Законодательство не запрещает нардепу работать в ВР и одновременно быть мобилизованным в ВСУ?

– Не запрещает. У меня были дискуссии по этой теме. Но нет прямого запрета на мобилизацию на общих началах во время действия военного положения.

Второе, конституционную обязанность защищать государство из гражданина Украины не снимал никто. Тем более, я как народный депутат давала присягу защищать территориальную целостность и суверенитет нашего государства, поэтому вопросы юридического формализма ставятся исключительно, чтобы поговорить.

Почему больше депутатов не мобилизовалось — вопросы к ним.

Ваша коллега Марьяна Безугла, очевидно, не поддержала ваше решение пойти в ВСУ…

— Я не знаю. Я ей не говорю, в какие подразделения ездить на фронте.

Кстати, какая у вас должность?

— Я мобилизовалась как рядовой, но теперь я сержант. Однако военную карьеру строить не буду. Мобилизирована до конца военного положения.

Что будет дальше — я не знаю. Тогда точно будет новая жизнь и новая страна. Но давайте сначала победим в войне.