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Кандидаты в президенты США от Республиканской партии: кто поддерживает Украину

16 сентября 2023 21:21
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Кандидаты в президенты США от Республиканской партии: кто поддерживает Украину
Кандидаты от Республиканской партии на президентские выборы в США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В США активно продолжаются агитационные кампании к президентским выборам 2024 года. В Украине опасаются возможной победы представителя Республиканской партии — но стоит ли?

Бывший руководитель аппарата главы республиканцев Стивен Мур в интервью Новини.LIVE заверил, что и в Республиканской партии есть кандидаты, поддерживающие Украину.

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Относительно Украины среди республиканцев существует много разных позиций. И хотя в Украине распространено мнение, что вопрос Украины для Республиканской партии чрезвычайно проблемный, Стивен Мур уверяет, что это не совсем так. Он советует присмотреться к Никки Гейли.

"Никки Гейли — бывший посол США в Организации Объединенных Наций. Она также бывший губернатор Южной Каролины. Она удивительная женщина, и я бы рекомендовал людям обратить внимание на некоторые из ее высказываний по Украине. Она понимает все совершенно правильно, и она лидирует в опросах", — говорит Стивен Мур.

Но в противовес Никки Гейли есть Вивак Рамасвами, знание которого относительно ситуации в Украине достаточно поверхностны.

На дебатах Никки и Вивак заняли противоположные позиции по отношению к Украине. Оба они набрали одинаковое количество голосов.

"Это похоже на то, как добрый ангел и плохой ангел борются между собой. Но вот что, по моему мнению, вселяет надежду: когда люди в Америке получают достоверную информацию, они принимают правильные решения", — считает Стивен.

По мнению бывшего республиканца Стивена Мура, достоверные знания Никки Гейли о ситуации в Украине должны сыграть решающую роль в окончательном определении кандидата от Республиканской партии.

Напомним, западные партнеры опасаются возможного избрания Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, ведь от этого будет зависеть военная и финансовая помощь для Украины.

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