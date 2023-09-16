Кандидаты в президенты США от Республиканской партии: кто поддерживает Украину
В США активно продолжаются агитационные кампании к президентским выборам 2024 года. В Украине опасаются возможной победы представителя Республиканской партии — но стоит ли?
Бывший руководитель аппарата главы республиканцев Стивен Мур в интервью Новини.LIVE заверил, что и в Республиканской партии есть кандидаты, поддерживающие Украину.
Республиканцы на выборах США
Относительно Украины среди республиканцев существует много разных позиций. И хотя в Украине распространено мнение, что вопрос Украины для Республиканской партии чрезвычайно проблемный, Стивен Мур уверяет, что это не совсем так. Он советует присмотреться к Никки Гейли.
"Никки Гейли — бывший посол США в Организации Объединенных Наций. Она также бывший губернатор Южной Каролины. Она удивительная женщина, и я бы рекомендовал людям обратить внимание на некоторые из ее высказываний по Украине. Она понимает все совершенно правильно, и она лидирует в опросах", — говорит Стивен Мур.
Но в противовес Никки Гейли есть Вивак Рамасвами, знание которого относительно ситуации в Украине достаточно поверхностны.
На дебатах Никки и Вивак заняли противоположные позиции по отношению к Украине. Оба они набрали одинаковое количество голосов.
"Это похоже на то, как добрый ангел и плохой ангел борются между собой. Но вот что, по моему мнению, вселяет надежду: когда люди в Америке получают достоверную информацию, они принимают правильные решения", — считает Стивен.
По мнению бывшего республиканца Стивена Мура, достоверные знания Никки Гейли о ситуации в Украине должны сыграть решающую роль в окончательном определении кандидата от Республиканской партии.
Напомним, западные партнеры опасаются возможного избрания Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, ведь от этого будет зависеть военная и финансовая помощь для Украины.