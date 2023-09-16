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Кандидати в президенти США від Республіканської партії: хто підтримує Україну

16 вересня 2023 21:21
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Кандидати в президенти США від Республіканської партії: хто підтримує Україну
Кандидати від Республіканської партії на президентські вибори США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У США активно тривають агітаційні кампанії до президентських виборів 2024 року. В Україні побоюються можливої перемоги представника Республіканської партії — та чи варто? 

Колишній керівник апарату глави республіканців Стівен Мур в інтервʼю Новини.LIVE запевнив, що і в Республіканській партії є кандидати, що підтримують Україну.

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Щодо України серед республіканців існує багато різних позицій. І хоча в Україні поширена думка, що питання України для Республіканської партії є надзвичайно проблемним, Стівен Мур запевняє, що це не зовсім так. Він радить придивитись до Ніккі Гейлі. 

"Ніккі Гейлі — колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй. Вона також колишній губернатор Південної Кароліни. Вона дивовижна жінка, і я б рекомендував людям звернути увагу на деякі з її висловлювань щодо України. Вона розуміє все абсолютно правильно, і вона лідирує в опитуваннях", — каже Стівен Мур. 

Та на противагу Ніккі Гейлі є Вівак Рамасвамі, знання якого щодо ситуації в Україні є досить поверховими. 

На дебатах Ніккі та Вівак зайняли протилежні позиції щодо України. Обидва вони набрали однакову кількість голосів. 

"Це схоже на те, як добрий ангел і поганий ангел борються між собою. Але ось що на мою думку вселяє надію: коли люди в Америці отримують достовірну інформацію, вони приймають правильні рішення", — вважає Стівен. 

На думку колишнього республіканця Стівена Мура, достовірні знання Ніккі Гейлі з приводу ситуації в Україні мають зіграти вирішальну роль в остаточному визначенні кандидата від Республіканської партії. 

Нагадаємо, західні партнери побоюються можливого обрання Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах, адже від цього залежатиме військова та фінансова допомога для України.

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