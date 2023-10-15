Российские деньги на восстановление Украины

Презентация отчета по инициативе RDI. Фото: Новини.LIVE

Американская инициатива Renew Democracy Initiative (RDI) представила отчет об ущербе, нанесенном Россией Украине, и о том, на что можно направить замороженные российские активы. Речь идет о 280 миллиардах долларов.

Новини.LIVE пообщались с генеральным директором RDI Уриэлем Эпштейном.

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— Господин Эпштейн, почему для вас важно восстановление Украины сейчас?

— Есть целый ряд причин. Первая и главная причина — с чисто моральной точки зрения. Как кто-то может смотреть на разрушения, вызванные Россией в Украине, и не чувствовать боли и гнева в сердце и душе, я не понимаю.

Кадры, которые я видел в новостях и, конечно, то, что я видел, когда был в Украине несколько месяцев назад лично — и в Буче, и в Ирпене, и в других местах — они разбивают сердце.

Поэтому с моральной точки зрения я считаю, что мировое сообщество обязано поддержать Украину в ее усилиях по восстановлению. Но даже за пределами этого, если мы на миг отбросим гуманность и посмотрим на это сквозь призму геополитики, никому не выгодно создавать прецедент того, что страна может просто вторгнуться к своему соседу без последствий.

Подумайте, насколько менее безопасен будет мир, если это станет обычной практикой. Другими словами, свободный мир должен встать прямо сейчас и сказать в один голос очень ясно, что мы не позволим таким странам, как российская диктатура, просто пытаться завоевать своих соседей силой.

— Как каждый американец, каждый европеец может поддержать эту инициативу по восстановлению и передачи российских активов?

— Прежде всего, США и Европа должны быть вместе. Мы должны действовать как часть единого трансатлантического альянса. Иначе будет гораздо сложнее привлечь к ответственности такие страны как Россия.

Поэтому в США, если вы хотите присоединиться к этому процессу, то, прежде всего, я бы призвал людей зайти на наш сайт rdi.org, где представлена инициатива "Возродим демократию". И там есть ряд действий, которые они могут совершить на сайте.

Презентация отчета RDI. Фото: Новини.LIVE

Но, в конце концов, что им следует сделать, это найти своего члена Конгресса и позвонить ему. Дайте им знать, что вы поддерживаете восстановление Украины, поддерживаете помощь со стороны Конгресса.

Но мы не только говорим в этом отчете, что это в первую очередь российские деньги, но и в интересах США, чтобы мы выделили средства на военную оборону Украины. И потому, знаете ли, они должны очень четко заявить, что они это поддерживают.

И они должны четко заявить, что считают, что администрация Байдена должна продолжить передачу средств Украине.

— А как насчет европейских стран?

— Сейчас в Европе действительно гораздо больше российских долларов. Больше, чем в США.

В США где-то между 30 и 40 миллиардами. В Европе — гораздо больше 200 миллиардов долларов. Это значит, что европейские граждане должны идти к своим представителям в своих странах и говорить то же самое, что эти деньги никому не приносят пользы, если они просто пылятся в банках.

Эти деньги должны быть предоставлены Украине таким образом, чтобы ускорить победу и, наконец, в долгосрочной перспективе уменьшить человеческие страдания.

— Есть ли какой-либо интерес в этой инициативе для США и Европы?

— Мы считаем, что на самом деле эти деньги не должны сокращать существующий бюджет, который используется для поддержки Украины.

Генеральный директор RDI Уриэль Эпштейн. Фото: Новини.LIVE

Мы считаем, что каждая из этих стран должна продолжать поддерживать Украину в военном плане, используя существующие оборонные бюджеты, а также перечислять российские средства Украине. Другими словами, это не или-либо, а и то, и другое.

И причина, почему это так важно, заключается в том, что сейчас Украина является буквальной линией фронта свободы, не правда ли?

Россия нападает не только на Украину. Через Украину Россия нападает на свободный мир. И если, не дай Бог, Украина падет, во что я, конечно, ни на секунду не верю, то кто следующий? Румыния, Литва, Латвия, Польша, вы понимаете?

И как только Россия нападет на союзника по НАТО, это будет конец. Третья мировая война. И тогда подлинный потенциал ядерной войны внезапно взлетит к небесам.

В конце концов, в большой схеме вещей, мы значительно уменьшаем вероятность как долговременной войны, так и ядерной войны, поддерживая Украину прямо сейчас.

И последнее, что я хочу здесь отметить, это то, что это действительно невероятная сделка. За 3-5% нашего оборонного бюджета мы значительно ослабили — примерно, я думаю, что на 50% — одного из наших самых больших врагов, без потери американской жизни.

Другими словами, сейчас есть страна в лице Украины, которая готова воевать, готова жертвовать, и все, что мы должны сделать, это дать им средства для этого.