Російські гроші на відбудову України

Презентація звіту ініціативи RDI. Фото: Новини.LIVE

Американська ініціатива Renew Democracy Initiative (RDI) представила звіт щодо збитків, які нанесла Росія Україні, та щодо того, на що можна спрямувати заморожені російські активи. Йдеться про 280 мільярдів доларів.

Новини.LIVE поспілкувались з генеральним директором RDI Уріелем Епштейном.

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— Пане Епштейн, чому для вас важливе відновлення України зараз?

— Є ціла низка причин. Перша і головна причина — з чисто моральної точки зору. Як хтось може дивитися на руйнування, які Росія спричинила в Україні, і не відчувати болю та гніву в серці та душі, я не розумію.

Кадри, які я бачив в новинах і, звичайно, те, що я бачив, коли був в Україні кілька місяців тому особисто, — і в Бучі, і в Ірпені, і в інших місцях — вони розбивають серце.

Тому з моральної точки зору, я вважаю, що світова спільнота зобов'язана підтримати Україну в її зусиллях по відновленню. Але навіть за межами цього, якщо ми на мить відкинемо гуманність і подивимося на це крізь призму геополітики, нікому не вигідно створювати прецедент того, що країна може просто вторгнутися до свого сусіда без жодних наслідків.

Подумайте, наскільки менш безпечним буде світ, якщо це стане звичайною практикою. Іншими словами, вільний світ повинен встати прямо зараз і сказати в один голос дуже чітко, що ми не дозволимо таким країнам, як російська диктатура, просто намагатися завоювати своїх сусідів силою.

— Як кожен американець, кожен європеєць може підтримати цю ініціативу з допомоги відбудови та передачі російських активів?

— Перш за все, США та Європа мають бути разом. Ми повинні діяти як частина єдиного трансатлантичного альянсу. Інакше буде набагато складніше притягнути до відповідальності такі країни, як Росія.

Тому в США, якщо ви хочете долучитися до цього процесу, то, перш за все, я б закликав людей зайти на наш сайт rdi.org, де представлена ініціатива "Відродимо демократію". І там є ряд дій, які вони можуть зробити на сайті.

Презентація звіту RDI. Фото: Новини.LIVE

Але, зрештою, що їм слід зробити, так це знайти свого члена Конгресу і зателефонувати йому. Дайте їм знати, що ви підтримуєте відновлення України, підтримуєте допомогу Україні з боку Конгресу.

Та ми не тільки кажемо в цьому звіті, що це в першу чергу російські гроші, але й те, що в інтересах США, щоб ми виділили кошти на військову оборону України. І тому, знаєте, вони повинні дуже чітко заявити, що вони це підтримують.

І також вони повинні чітко заявити, що вважають, що адміністрація Байдена повинна продовжити передачу коштів Україні.

— А як щодо європейських країн?

— Зараз в Європі насправді набагато більше російських доларів. Більше, ніж у США.

У США десь між 30 і 40 мільярдами. В Європі — значно більше 200 мільярдів доларів. Це означає, що європейські громадяни повинні йти до своїх представників у своїх країнах і говорити те ж саме — що ці гроші нікому не приносять користі, якщо вони просто припадають пилом у банках.

Ці гроші мають бути надані Україні таким чином, щоб прискорити перемогу і, зрештою, в довгостроковій перспективі, зменшити людські страждання.

— Чи є якийсь інтерес у цій ініціативі для США і для Європи?

— Ми вважаємо, що насправді ці гроші не повинні зменшувати існуючий бюджет, який використовується для підтримки України.

Генеральний директор RDI Уріель Епштейн. Фото: Новини.LIVE

Ми вважаємо, що кожна з цих країн повинна продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, використовуючи свої існуючі оборонні бюджети, а також перераховувати російські кошти Україні. Іншими словами, це не або-або, а і те, і інше.

І причина, чому це так важливо, полягає в тому, що зараз Україна є буквальною лінією фронту свободи, чи не так?

Росія нападає не лише на Україну. Через Україну Росія нападає на вільний світ. І якщо, не дай Боже, Україна впаде, у що я, звичайно, ні на секунду не вірю, то хто наступний? Румунія, Литва, Латвія, Польща, ви розумієте?

І як тільки Росія нападе на союзника по НАТО, це буде кінець. Третя світова війна. І тоді справжній потенціал ядерної війни раптово злетить до небес.

Тож, зрештою, у великій схемі речей, ми значно зменшуємо ймовірність як довготривалої війни, так і ядерної війни, підтримуючи Україну прямо зараз.

І останнє, що я хочу тут зазначити, це те, що це дійсно неймовірна угода. За 3-5% нашого оборонного бюджету ми значно послабили — приблизно, я думаю, що на 50% — одного з наших найбільших ворогів, без втрати жодного американського життя.

Іншими словами, зараз є країна в особі України, яка готова воювати, яка готова жертвувати, і все, що ми повинні зробити, це дати їм засоби для цього.