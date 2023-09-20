Если коалиция по поддержке Украины распадется, Китай нападет на Тайвань

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Alet Pretorius

Мария Кагал Редактор международного отдела

Будущие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил экс-руководитель аппарата главы республиканцев Стивен Мур.

Читайте также:

Распад западной коалиции может спровоцировать Китай

Международная коалиция, поддерживающая Украину, состоит из многих стран, однако одним из главных партнеров являются США. Америка — 43%, Европа — 41%, а есть Южная Корея, Япония и многие другие страны.

Если на выборах 2024 года в США победит кандидат от Республиканской партии, который решит прекратить поддержку Украины, почти половина помощи будет потеряна. Это значительно снизит эффективность Украины в войне с Россией.

К тому же за всеми действиями коалиции наблюдает Китай.

"Если коалиция в поддержку Украины распадется за 24 месяца из-за того, что республиканцы в Конгрессе испугаются, Си Цзиньпин в Китае посмотрит на это и захочет вторгнуться на Тайвань. Он это очень четко дает понять. И он смотрит на происходящее здесь", — рассказывает Стивен Мур.

Напряжение, постоянно то поднимающееся, то угасающее между Китаем и Тайванем, дает четко понять угрозы намерений Китая. Если бы не столь мощная реакция коалиции на вторжение России в Украину, Китай уже давно бы зашел в Тайвань, считает Стивен.

"Если бы Россия прошла всю Украину за три недели, как все думали, то мы бы не говорили на международном уровне о войне в Украине. Мы бы говорили о войне в Тайване", — считает бывший республиканец.

Напомним, недавно почти 30 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.