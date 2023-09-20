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Якщо коаліція з підтримки України розпадеться, Китай нападе на Тайвань

20 вересня 2023 06:30
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Якщо коаліція з підтримки України розпадеться, Китай нападе на Тайвань
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Alet Pretorius
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції з підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив екс-керівник апарату голови республіканців Стівен Мур.

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Міжнародна коаліція, що підтримує Україну складається з багатьох країн, однак одним з найголовніших партнерів є США. Америка — 43%, Європа — 41%, а ще є Південна Корея, Японія та багато інших країн.

Якщо на виборах 2024 в США переможе кандидат від Республіканської партії, який вирішить припинити підтримку України, майже половина допомоги буде втрачена. Це значно знизить ефективність України в війні з Росією. 

До того ж, за всіма діями коаліції спостерігає Китай. 

"Якщо коаліція на підтримку України розпадеться за 24 місяці через те, що республіканці в Конгресі злякаються, Сі Цзіньпін у Китаї подивиться на це і захоче вторгнутися на Тайвань. Він це дуже чітко дає зрозуміти. І він дивиться на те, що відбувається тут", — розповідає Стівен Мур. 

Напруга, що постійно то піднімається, то згасає між Китаєм та Тайванем, дає чітко зрозуміти погрози щодо намірів Китаю. Якби не така потужна реакція коаліції на вторгнення Росії в Україну, Китай вже давно б зайшов в Тайвань, вважає Стівен. 

"Якби Росія пройшла всю Україну за три тижні, як всі думали, то ми б не говорили на міжнародному рівні про війну в Україні. Ми б говорили про війну в Тайвані", — вважає колишній республіканець. 

Нагадаємо, нещодавно майже 30 військових літаків Китаю зайшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню. 

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