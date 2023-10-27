Как живут украинцы в Японии

Украинцы в Японии. Фото: Новини.LIVE

Более 3000 украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии после полномасштабного вторжения, приютила Япония. В стране восходящего солнца нашим соотечественникам предоставили жилье, социальные выплаты, доступ к медицине и возможность работать.

О жизни украинцев в Японии узнавали Новини.LIVE.

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"Нас встретила Япония тепло, я не ожидала, что так могут встретить. Две недели я постоянно плакала от радости", — рассказывает временная переселенка из Киева Яна Загородняя.

"Очень трудно было привыкнуть к местным традициям, обычаям. Я всегда думала, что знаю о Японии все, но когда сюда попала, поняла, что ничего не знаю о Японии и поэтому пришлось здесь шагать с нуля", — говорит Наталия Олейник из Одессы.

Наталья Олейник, переселенка из Одессы. Фото: скриншот

В общем, украинцам пришлось привыкать как к культуре, так и к чрезвычайно сложному языку. Хотя и стараются им овладеть.

Некоторые украинцы ехали к родственникам, а кто-то просил убежища именно в этой стране, чтобы выучить язык и получить знания, которые потом можно использовать на Родине.

К примеру, сумоистка, чемпионка всемирных игр 2022 года в Бирмингеме в абсолютной категории Иванна Березовская хочет открыть в Украине свою школу сумо. Так что приехала в Японию, чтобы позаимствовать опыт:

"Здесь очень уважительное отношение к сумо. Это дело, которое мне нравится, которым я живу и хочу в будущем продолжать тренировки сумо и воспитание спортсменов, это в первую очередь зачем я сюда приехала".

Сумоистка Иванна Березовская. Фото: скриншот

Помощь для украинцев в Японии

После полномасштабного вторжения ряд японских языковых школ положил начало специальным программам для украинцев, а ВУЗы открыли свои двери для наших студентов.

По словам преподавательницы японского экономического университета Екатерины Кравец, это была не просто эвакуация:

"Всем нашим студентам, которые могли уехать, предложили особую программу, которой не было в этом университете, они создали ее специально для наших студентов".

Японский университет, принявший украинских студентов. Фото: Новини.LIVE

Также в Токио открыли центр помощи украинцам "Химавари". Его возглавила известная японская психолог Марико Укийо, ставшая настоящей мамой для украинцев в Японии. Там наши соотечественники могут получить и вещи первой необходимости, и помощь с работой, и моральную поддержку.

Психологиня Марико Укийо. Фото: Новини.LIVE

"Мы заботимся о разных категориях украинских беженцев в Японии. Отводим их в зоопарки и аквапарки, чтобы снять стресс. Многие приехали одни и чувствуют себя одиноко. Поэтому мы приглашаем, например, на концерты, где эти люди могут общаться с другими и обмениваться информацией. Им становится лучше психологически", — говорит психолог Марико Укийо.

Поддерживать украинцев, говорит Укийо сенсей, решила, потому что ее поразила сила, воля и целеустремленность нашего народа. Теперь она мечтает и сама посетить Украину.

Кроме психолога Укийо сенсей украинских беженцев активно поддерживает японский музыкант Сугизо, в частности, приглашает бесплатно посетить свои концерты, а с украинской группой KAZKA в июле этого года записал песню и отыграл совместный концерт в Токио.

Японский исполнитель Сугизо. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась и Украина победила. Я сделаю все, чтобы помогать Украине на этом пути. Я очень хочу, чтобы все украинцы почувствовали японское тепло от моего творчества и музыки. Как после землетрясения японцы отстраивали свою страну, так я хочу, чтобы Япония после победы Украины помогла восстанавливать вашу страну", — говорит японский музыкант Сугизо.

Также одним из аспектов помощи Японии является лечение наших бойцов. В госпитале в Токио военнослужащие ВСУ получают реабилитационное лечение и необходимый уход. Все за счет японской стороны.

Военнослужащий ВСУ Ярослав Финогенов говорит, что об украинских защитниках в Японии внимательно заботятся:

"Утром просыпаемся, на 10 часов идем на реабилитацию практически до обеда. Обедаем. Затем после обеда немного отдыхаем и снова идем еще на несколько часов на реабилитацию. Очень строго. Все по минутам, по графику. Даже на улицу без разрешения или без сопровождения медсестры мы не можем выйти".

Украинский военный на реабилитации в Японии. Фото: скриншот

Украинцы для украинцев

Помогают Украине и наши соотечественники, которые выехали в Японию еще до войны. Мария Швед живет в Кобе уже три года. Говорит, день, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, стал одним из самых жестоких в ее жизни:

"Я еду в поезде, открываю самые первые новости, потому что у нас это уже три часа дня, а в Украине 9:00 утра. Я читаю и не верю в это. Это не может быть, какая-то ошибка. Я просто плакала. Первую неделю я не спала, не ела, меня трясло, "где моя семья, родные, друзья?" Несмотря на то, что я в Японии, у меня был сильный упадок сил и много слез, я очень много плакала".

В первые две недели Мария со своими украинскими подругами в Японии собрала около трех тысяч долларов и отправила средства в Мариуполь. Далее появилась идея помогать автомобилям для ВСУ, поскольку фирма, в которой работает Мария, имеет доступ к японским аукционам.

Автомобили из Японии для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

"Зная, что у меня есть выход на рынок авто в Японии, понимала, что хотела бы отправить автомобили для ВСУ в Украину, но у меня не было этих средств, чтобы купить контейнер, логистику организовать в Японии, купить авто. То есть мнение пришло, а по факту ресурсов не было. Мне в Инстаграмме написала женщина, сказала, что хочет купить автомобили для ВСУ. Встретились в кафе, обсудили все моменты. Подписали контракт, и с этого началась история закупки автомобилей для ВСУ и отправка их в Украину", — рассказывает Мария.

Преимущество японских автомобилей над европейскими и американскими в том, что они имеют меньший пробег, и купить автомобиль на аукционе гораздо дешевле.

С 1 декабря украинцы, которые из-за российской агрессии эвакуировались в Японию, будут иметь право получить статус долгосрочного резидента с рабочей визой. Впрочем, все украинцы, с которыми нам удалось пообщаться в стране восходящего солнца, мечтают поскорее вернуться на Родину.