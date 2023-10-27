Як живуть українці в Японії

Українці в Японії. Фото: Новини.LIVE

Понад 3000 українців, які змушені були покинути свої домівки через російську агресію після повномасштабного вторгнення, прихистила Японія. У країні вранішнього сонця нашим співвітчизникам надали житло, соціальні виплати, доступ до медицини і можливість працювати.

Про життя українців в Японії дізнавались Новини.LIVE.

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Враження українців від Японії

"Нас зустріла Японія тепло, я не очікувала, що так можуть зустріти. Два тижні я постійно плакала від радості", — розповідає тимчасова переселенка з Києва Яна Загородня.

"Дуже було важко звикнути до місцевих традицій, звичаїв. Я завжди думала, що знаю про Японію все, але коли сюди потрапила, зрозуміла, що нічого не знаю про Японію і тому пришлось тут крокувати з нуля", — каже Наталія Олейник з Одеси.

Наталія Олейник, переселенка з Одеси. Фото: скриншот

Загалом українцям довелось звикати як до культури, так і до надзвичайно складної мови. Хоча й стараються її опанувати.

Дехто з українців їхав до родичів, а хтось просив прихистку саме в цій країні, щоб вивчити мову та отримати знання, які потім можна використати на Батьківщині.

Приміром сумоїстка, чемпіонка всесвітніх ігор 2022 року в Бірмінгемі в абсолютній категорії Іванна Березовська хоче відкрити в Україні свою школу сумо. Тож, приїхала до Японії, щоб запозичити досвід:

"Тут дуже поважне ставлення до сумо. Це справа, яка мені подобається, якою я живу і хочу в майбутньому продовжувати тренування сумо і виховання спортсменів, це насамперед чому я сюди приїхала".

Сумоїстка Іванна Березовська. Фото: скриншот

Допомога для українців в Японії

Після повномасштабного вторгнення низка японських мовних шкіл започаткувала спеціальні програми для українців, а ВНЗ відкрили свої двері для наших студентів.

За словами викладачки японського економічного університету Катерини Кравець, це була не лише евакуація:

"Усім нашим студентам, які могли виїхати, запропонували особливу програму, якої не було у цьому університеті, вони створили її спеціально для наших студентів".

Японський університет, що прийняв українських студентів. Фото: Новини.LIVE

Також у Токіо відкрили центр допомоги українцям "Хімаварі". Його очолила відома японська психологиня Маріко Укійо, яка стала справжньою мамою для українців в Японії. Там наші співвітчизники можуть отримати і речі першої необхідності, і допомогу з роботою, і моральну підтримку.

Психологиня Маріко Укійо. Фото: Новини.LIVE

"Ми дбаємо про різні категорії українських біженців у Японії. Відводимо їх в зоопарки та аквапарки, щоб зняти стрес. Багато хто приїхав наодинці і почувається самотньо. Тож ми запрошуємо, наприклад, на концерти, де ці люди можуть спілкуватися з іншими і обмінюватися інформацією. Їм стає краще психологічно", — каже психологиня Маріко Укійо.

Підтримувати українців, каже Укійо сенсей, вирішила, бо її вразила сила, воля і цілеспрямованість нашого народу. Тепер психологиня мріє й сама відвідати Україну.

Окрім психологині Укійо сенсей українських біженців активно підтримує японський музикант Суґізо, зокрема, запрошує безкоштовно відвідати свої концерти, а з українським гуртом KAZKA у липні цього року записав пісню і відіграв спільний концерт в Токіо.

Японський виконавець Суґізо. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу щоб війна якомога швидше закінчилися і Україна перемогла. Я зроблю все, щоб допомагати Україні на цьому шляху. Я дуже хочу щоб усі українці відчули японське тепло від моєї творчості і музики. Як після землетрусу японці відбудовували свою країну, так я хочу щоб Японія після перемоги України допомогла відбудовувати вашу країну", — каже японський музикант Суґізо.

Також одним з аспектів допомоги Японії лікування наших бійців. В шпиталі в Токіо військовослужбовці ЗСУ отримують реабілітаційне лікування та необхідний догляд. Усе за рахунок японської сторони.

Військовослужбовець ЗСУ Ярослав Фіногенов каже, що про українських захисників у Японії пильно дбають:

"Зранку прокидаємося, на 10 годину ідем на реабілітацію практично до обіду. Обідаємо. Потім після обіду трохи відпочиваємо і знову йдемо ще на декілька годин на реабілітацію. Дуже строго. Усе по хвилинах, по графіку. Навіть на вулицю без дозволу або без супроводу медсестри ми не можемо вийти".

Український військовий на реабілітації в Японії. Фото: скріншот

Українці для українців

Допомагають Україні нині і наші співвітчизники, які виїхали до Японії ще до війни. Марія Швед живе в Кобе уже три роки. Каже, день, коли почалось повномасштабне вторгнення росії в Україну, став один із найжорстокіших в житті:

"Я їду в поїзді, відкриваю найперші новини, бо в нас це вже третя дня, а в Україні 9:00 ранку. Я читаю і не вірю в це. Це не може бути, якась помилка. Я просто плакала. Перший тиждень я не спала, не їла, мене трусило, "де моя сімʼя, рідні, друзі?". Незважаючи на те, що я в Японії, у мене був сильний упадок сил і багато сліз, я дуже багато плакала".

У перші два тижні Марія зі своїми українськими подругами в Японії зібрала приблизно три тисячі доларів і відправила кошти в Маріуполь. Далі зʼявилася ідея допомагати автівками для ЗСУ, оскільки фірма, у якій працює Марія, має доступ до японських аукціонів.

Автівки з Японії для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

"Знаючи, що я маю вихід на ринок авто в Японії, розуміла що хотіла би відправити автівки для ЗСУ в Україну, але я не мала цих коштів, щоб купити контейнер, логістику організувати в Японії, купити авто. Тобто думка прийшла, а по факту ресурсів не було. Мені в Інстаграмі написала жінка, сказала, що хоче купити автівки для ЗСУ. Зустрілися в кафе, обговорили всі моменти. Підписали контракт, і з того почалася історія закупівлі автівок для ЗСУ і відправлення їх в Україну", — розповідає Марія.

Перевага японських автівок над європейськими та американськими у тому, що мають менший пробіг, та й купити автівку на аукціоні набагато дешевше.

З 1 грудня українці, які через російську агресію евакуювалися до Японії, матимуть право отримати статус довготермінового резидента з робочою візою. Утім, усі українці, з якими нам вдалося поспілкуватися у країні вранішнього сонця, мріють якнайшвидше повернутися на Батьківщину.