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Как российская пропаганда формирует мнение американцев по поводу Украины

15 сентября 2023 21:25
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Как российская пропаганда формирует мнение американцев по поводу Украины
Владимир Путин с Дональдом Трампом Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Нарративы российской пропаганды распространяются по миру и говорят устами различных западных деятелей. Благодаря этому россияне формируют мнение граждан разных стран, в том числе и США, что в дальнейшем влияет на поддержку Украины.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал бывший руководитель аппарата главы республиканцев Стивен Мур.

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Кремлевская пропаганда нацелена именно на консервативную часть Америки. Консерваторы часто повторяют российские нарративы во время своих публичных выступлений.

"Возникает эффект эхо-камеры, когда Кремль что-то скажет, а потом люди в США, такие как, например, Такер Карлсон, популярный в Соединенных Штатах, повторяют это. А затем кремлевские пропагандисты используют это видео с Такером Карлсоном в своих шоу", – рассказывает Стивен Мур.

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News - Новости Таджикистана - Avesta.tj
Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото: росСМИ

Таким образом, возникает симбиоз, способствующий усилению влияния российской пропаганды как на граждан США, так и на россиян.

Из-за этой пропаганды снижается поддержка Украины среди республиканцев. Ведь члены Конгресса от Республиканской партии слышат от своих избирателей что-то вроде:

"Зеленский преследует христиан — почему мы поддерживаем Украину? Украинцы не побеждают. Украинцы не могут победить."

Таким образом, 32 республиканских члена Палаты представителей в мае 2022 проголосовали за помощь Украине, а уже в июле этого года они проголосовали против.

Напомним, Россия начала готовить своих школьников к войне. Новый начальный год начался с очередной порции пропаганды в школьных учебниках.

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