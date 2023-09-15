Як російська пропаганда формує думку американців щодо України

Володимир Путін з Дональдом Трампом. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Наративи російської пропаганди ширяться світом та промовляють вустами різноманітних західних діячів. Завдяки цьому росіяни формують думку громадян різних країн, зокрема і США, що в подальшому впливає на підтримку України.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів колишній керівник апарату голови республіканців Стівен Мур.

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Російська пропаганда у США

Кремлівська пропаганда націлена саме на консервативну частину Америки. Консерватори часто повторюють російські наративи під час своїх публічних виступів.

"Виникає ефект ехо-камери, коли Кремль щось скаже, а потім люди в США, такі як, наприклад, Такер Карлсон, який є популярним у Сполучених Штатах, повторюють це. А потім кремлівські пропагандисти використовують це відео з Такером Карлсоном у своїх шоу", — розповідає Стівен Мур.

Американський телеведучий Такер Карлсон. Фото: росЗМІ

Таким чином, виникає симбіоз, який сприяє посилення спливу російської пропаганди як на громадян США, так і на росіян.

Через цю пропаганду знижується підтримка України серед республіканців. Адже члени Конгресу від Республіканської партії чують від своїх виборців щось на кшталт:

"Зеленський переслідує християн — чому ми підтримуємо Україну? Українці не перемагають. Українці не можуть перемогти."

Таким чином, 32 республіканські члени Палати представників у травні 2022 проголосували за допомогу Україні, а вже в липні цього року вони проголосували проти.

Нагадаємо, Росія почала готувати своїх школярів до війни. Новий начальний рік розпочався з чергової порції пропаганди в шкільних підручниках.