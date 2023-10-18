Как будет работать механизм передачи Украине российских денег: объяснение конгрессмена США

Презентация плана по передаче Украине российских активов. Фото: Новини.LIVE

В США на днях представили план передачи Украины российским замороженным активам. И хотя детали еще согласовываются, известно, что Украина не получит средства напрямую, ими будет распоряжаться международный трастовый фонд.

Об этом Новини.LIVE сообщил конгрессмен США Том Малиновски.

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G7 уже приняла решение, что Запад не отдаст России замороженные активы, если та не выплатит Украине репарации. Но поскольку в США убеждены, что РФ этого делать не будет, там уже начали разрабатывать механизм передачи этих средств Украине.

Организация RDI (Renew Democracy Initiative) представила отчет о том, как это можно сделать.

"Отчет, который опубликовал RDI, помогает, по моему мнению, ответить на многие юридические вопросы. У нас есть предложение, которое, я думаю, очень заинтересует правительства. Я думаю, что правительство США, в принципе, хочет это сделать. Их беспокоят практические и юридические детали, и этот отчет помогает ответить на некоторые из них", — рассказывает конгрессмен США.

Однако большинство российских активов находится именно в Европе, поэтому необходимо, чтобы европейские правительства также приняли это решение.

Но если решение будет принято, Украина не получит эти средства напрямую.

"Вероятно, это будет международный трастовый фонд, который будет иметь международный совет директоров, который будет присматривать за распределением денег, сотрудничая с украинским правительством. Но украинское правительство не будет иметь абсолютного контроля. Была бы прозрачность и подотчетность со стороны этой международной организации", — объясняет Том Малиновски.

Напомним, Бельгия также предложила Украине передать замороженные российские активы, чтобы не тратить попусту время и начать восстановление уже сейчас.