Як працюватиме механізм передачі Україні російських грошей: пояснення конгресмена США

Презентація плану з передачі Україні російських активів. Фото: Новини.LIVE

У США днями представили план з передачі Україні російських заморожених активів. І хоча деталі ще узгоджуються, відомо, що Україна не отримає кошти напряму — ними розпоряджатиметься міжнародний трастовий фонд.

Про це Новини.LIVE повідомив конгресмен США Том Маліновскі.

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G7 вже ухвалила рішення, що Захід не віддасть Росії заморожені активи, якщо та не виплатить Україні репарації. Та оскільки у США переконані, що РФ цього робити не буде, там вже почали розробляти механізм з передачі цих коштів Україні.

Організація RDI (Renew Democracy Initiative) представила звіт щодо того, як це можна зробити.

"Звіт, який опублікував RDI, допомагає, на мою думку, відповісти на багато юридичних питань. У нас є пропозиція, яка, я думаю, дуже зацікавить уряди. Я думаю, що уряд США, в принципі, хоче це зробити. Їх турбують практичні та юридичні деталі, і цей звіт допомагає відповісти на деякі з них", — розповідає конгресмен США.

Однак більшість російських активів знаходиться саме в Європі, тож необхідно, аби європейські уряди також прийняли це рішення.

Та якщо рішення ухвалять, Україна не отримає ці кошти напряму.

"Імовірно, це буде міжнародний трастовий фонд, який матиме міжнародну раду директорів, що наглядатиме за розподілом грошей, співпрацюючи з українським урядом. Але український уряд не матиме абсолютного контролю. Була б прозорість і підзвітність з боку цієї міжнародної організації", — пояснює Том Маліновскі.

Нагадаємо, Бельгія також запропонувала Україні передати заморожені російські активи, щоб не гаяти часу і почати відбудову вже зараз.