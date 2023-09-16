Что происходит вокруг ожидаемого возобновления проверок бизнеса

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE рассказал о выполнении Украиной "маяков" Международного валютного фонда в преддверии очередного пересмотра программы сотрудничества, который состоится в октябре.

В частности, он описал перипетии вокруг ожидаемого возобновления налоговых проверок бизнеса, что является одним из требований МВФ.

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С возобновлением проверок бизнеса возникли проблемы.

"Выполнение "маяка" в части возобновления проверок оказалось для нас достаточно сложной задачей. Я лично как глава комитета не был убежден в том, что полное возобновление проверок, как этого требует МВФ, пойдет на пользу нашему бизнесу. Есть определенные нюансы в работе Государственной налоговой службы. Если бы во время войны они пошли тотально проверять бизнес, как это у нас было в течение 30 лет, то это точно не пошло бы на пользу бизнесу", — рассказывает Гетманцев.

Поэтому, по его словам, на базе парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики были проведены переговоры с МВФ, бизнесом, Минфином. Было принято решение, позволявшее восстановить проверки не полностью, а только по трем видам деятельности: азартному бизнесу, финансовым учреждениям и бизнесу с подакцизными товарами.

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Кроме этих видов бизнеса проверкам должны подлежать предприятия, отвечающие критериям рискованности. В частности, те, которые в 2021 году имели объем продаж более 40 млн гривен и заработную плату меньше средней по отрасли или налоговую нагрузку меньше средней по отрасли. Соответствующие предложения были поданы в сессионный зал в виде законопроекта №8401. И зал готов был поддерживать его, утверждает Гетманцев.

Однако в последний момент в результате консультаций, проведенных с представителями Офиса Президента, была предложена другая редакция законопроекта, которая вообще не предусматривала возобновление проверок. Она была поддержана депутатским корпусом.

"Но такая редакция закона в полном объеме не совпадает с позицией МВФ. И поэтому появился инициированный Кабинетом Министров законопроект о полном возобновлении проверок, зарегистрированный 6 сентября в парламенте", — рассказывает Даниил Гетманцев.

По его словам, это свидетельствует об определенной несогласованности между Офисом Президента, Кабинетом Министров и слабой переговорной позиции во время переговоров с Международным валютным фондом.

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"Скажу вам откровенно: я не знаю, что сейчас с этим делать. Будем рассматривать этот законопроект на комитете, будем слушать объяснения от Кабинета Министров, будем принимать решения", — анонсировал собеседник Новини.LIVE.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний и около 250 физлиц. В общей сложности на предмет нарушений промониторят почти 1,3 тыс. бизнесов.

Возобновление налогов является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы кредитования Украины на общую сумму $15,6 млрд.