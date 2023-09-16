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Гетманцев пояснив, що буде з перевірками бізнесу

16 вересня 2023 06:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Що відбувається навколо очікуваного відновлення перевірок бізнесу
Данило Гетманцев у студії Новини.LIVE. Скриншот відео
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав про виконання Україною "маяків" Міжнародного валютного фонду напередодні чергового перегляду програми співробітництва, який відбудеться в жовтні.

Зокрема, він описав перипетії навколо очікуваного відновлення податкових перевірок бізнеса, що є однією з вимог МВФ.

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З відновленням перевірок бізнеса виникли проблеми.

"Виконання "маяку" в частині відновлення перевірок виявилось для нас достатньо складним завданням. Я особисто як голова комітету не був переконаний в тому, що повне відновлення перевірок, як цього вимагає МВФ, піде на користь нашому бізнесу. Є певні нюанси в роботі Державної податкової служби. Якби під час війни вони пішли тотально перевіряти бізнес, як це у нас було протягом 30 років, то це точно не пішло би на користь бізнесу", — розказує Гетманцев. 

Тому, за його словами, на базі парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики були проведені перемовини з МВФ, бізнесом, Мінфіном. Була вироблена конструкція, яка дозволяла поновити перевірки не повністю, а лише за трьома видами діяльності: азартним бізнесом, фінансовими установами та бізнесом з підакцизними товарами. 

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Крім цих видів бізнесу перевіркам мали би підлягати підприємства, які відповідають критеріям ризиковості. Зокрема, ті, які в 2021 році мали обсяг продажів більше 40 млн гривень та заробітну плату, меншу за середню по галузі, або податкове навантаження, менше середнього по галузі. Відповідні пропозиції були подані до сесійної зали у вигляді законопроєкту №8401. І зала готова була підтримувати його, стверджує Гетманцев.

Однак в останній момент внаслідок консультацій, які були проведені з представниками Офісу Президента, була запропонована інша редакція законопроєкта, яка передбачала взагалі непоновлення перевірок. Вона була підтримана депутатським корпусом.

"Але така редакція закону в повному обсязі не співпадає з позицією МВФ. І тому з’явився ініційований Кабінетом Міністрів законопроєкт про повне поновлення перевірок, зареєстрований 6 вересня у парламенті", — розказує Данило Гетманцев. 

За його словами, це свідчить про певну неузгодженість між Офісом Президента, Кабінетом Міністрів та слабку переговорну позицію під час перемовин з Міжнародним валютним фондом.

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"Скажу вам відверто: я не знаю, що зараз із цим робити. Будемо розглядати цей законопроєкт на комітеті, будемо слухати пояснення від Кабінету Міністрів, будемо приймати рішення", — анонсував співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній та близько 250 фізосіб. Загалом на предмет порушень промоніторять майже 1,3 тис. бізнесів.

Поновлення податків є однією з вимог Міжнародного валютного фонда в рамках програми кредитування України на загальну суму $15,6 млрд.
 

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