Фарион прокомментировала свое скандальное заявление о бойцах ВСУ

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

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Бывший народный депутат Украины и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала свое скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ. По ее словам, если в государстве не выполняется закон — нет государства.

Об этом Ирина Фарион сказала для Новини.LIVE.

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Комментарий Фарион о скандальном заявлении

Она подчеркнула, что ее не интересует критика украинцев.

"Меня не интересует критика, меня интересует, что они выполняют 29 статью закона Украины о ВСУ. Языковая статья 13. Здесь нет никаких но. Есть закон. Если в государстве не выполняется закон — нет государства. Меня не интересует критика. Разговор окончен", — сказала Фарион.

Напомним, экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Также мы писали, что Ирина Фарион рассказала, что нужно делать с русскоязычными таксистами. По ее словам, их следует отправить в штраф-батальон и утилизировать.

Добавим, во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали языковые нарушения. В южных районах региона детей в школах обучали на русском языке.