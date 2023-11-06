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Фаріон прокоментувала свою скандальну заяву про бійців ЗСУ

6 листопада 2023 16:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Декілька авторів
Фаріон прокоментувала свою скандальну заяву про бійців ЗСУ
Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Декілька авторів

Колишня народна депутатки України та політична діячка Ірина Фаріон прокоментувала свою скандальну заяву про російськомовних бійців ЗСУ. За її словами, якщо в державі не виконується закон — немає держави.

Про це Ірина Фаріон сказала для Новини.LIVE.

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Коментар Фаріон щодо скандальної заяви

Вона наголосила, що її не цікавить критика українців.

"Мене не цікавить критика, мене цікавить, що вони виконують 29 статтю закону України про ЗСУ. Мовна стаття 13. Тут немає ніяких але. Є закон. Якщо в державі не виконується закон — немає держави. Мене не цікавить критика. Розмову закінчено", — сказала Фаріон.

Нагадаємо, екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Також ми писали, що Ірина Фаріон розповіла, що потрібно робити з російськомовними таксистами. За її словами, їх варто відправити в штраф-батальйон та утилізувати.

Додамо, під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.

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