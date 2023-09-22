Повестки в армию: почему энергетиков забирают на фронт

Электрики чинят коммуникации. Фото: из открытых источников

Украина готовится к началу отопительного сезона. Энергетики уже чинят повреждения в результате российских вражеских атак, в том числе и ракетной атаки на Киев 21 сентября. Но чтобы быстро восстанавливать поврежденные объекты, Украине нужно не только оборудование, но и кадры. Оказывается, что энергетиков забирают на фронт, несмотря на то, что есть решение Кабмина о бронировании работников критических объектов энергетики.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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"Энергетики, как и преданные патриоты на фронте, идут и делают свою работу. У нас в законе ответственность за несвоевременность ремонта достаточно жесткая. Они переживают, чтобы выполнить свои обязанности и действительно разделяют заботу о гражданах. Другая проблема — не все они забронированы через Минэкономики в Генштабе, и их могут забирать в армию. И нужны в войсках, и нужны здесь" , — сказал Камельчук.

По его словам, возможность работать на объектах инфраструктуры остается только у людей постарше, потому что у молодых либо нет опыта, либо они тоже служат в армии.

"Есть отдельные истории, когда женщины в этой сфере работают и разбираются. Но часто это физически достаточно сложная работа. Есть решение Кабмина о том, чтобы бронировать всех работников максимально критической энергетической инфраструктуры. Но оно иногда не выполняется вовремя Генштабом и игнорируется в ТЦК СП, когда они пристают к мельчайшим ошибкам, физически ограничивают и отправляют на фронт", — сказал Камельчук.

Напомним, утром 21 сентября Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работали на месте, энергетикам пришлось восстанавливать повреждения.