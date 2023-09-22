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Енергетиків забирають на фронт: Камельчук про проблему кадрів в енергоструктурі

22 вересня 2023 06:34
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Повістки в армію: чому енергетиків забирають на фронт
Електрики лагодять комунікації. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Україна готується до початку опалювального сезону. Енергетики вже лагодять пошкодження внаслідок російських ворожих атак, зокрема і ракетної атаки на Київ 21 вересня. Але щоб швидко відновлювати пошкоджені об'єкти, Україні потрібне не лише обладнання, а й кадри. Виявляється. що енергетиків забирають на фронт попри те, що є рішення Кабміну про бронювання працівників критичних об'єктів енергетики. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук. 

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"Енергетики, як і віддані патріоти на фронті, йдуть і роблять свою роботу. У нас в законі відповідальність за несвоєчасність ремонту є досить жорсткою. Вони переживають, щоб виконати свої обов'язки і насправді розділяють турботу про громадян. Інша проблема  не всі вони заброньовані через Мінекономіки в Генштабі і їх можуть забирати до війська. І треба у війська, і треба тут", — сказав Камельчук. 

За його словами, можливість працювати на об'єктах інфраструктури залишається лише у людей старшого віку, бо у молодих або немає досвіду, або вони теж служать в армії. 

"Є окремі історії, коли жінки в цій сфері працюють і розбираються. Але часто це  фізично досить складна робота. Є рішення Кабміну про те, щоб бронювати всіх працівників максимально критичної енергетичної інфраструктури. Але воно інколи не виконується вчасно Генштабом і ігнорується в ТЦК СП, коли вони чіпляються до найдрібніших помилок, фізично обмежують і відправляють на фронт", — сказав Камельчук. 

Нагадаємо, зранку 21 вересня Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок російської атаки є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працювали на місці, енергетикам довелося відновлювати пошкодження. 

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