Стало известно, когда может возобновиться экспорт украинского зерна в ЕС

Украинское зерно. Фото: google.com

Директор Всеукраинского аграрного форума Мария Дидух в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказала о возможных последствиях пролонгации запрета на импорт украинской агропродукции в отдельные страны ЕС — как для Украины, так и европейской экономики, о переговорах по возобновлению украинского экспорта, и главное — о сроках возможного обновления.

Мария Дидух. Фото: пресс-служба Всеукраинского аграрного форума

— Какие последствия для экономики Украины будет иметь продолжение запрета на украинский агроэкспорт в страны ЕС?

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— Объемы внешней торговли украинской агропродукцией снизятся. Соответственно, уменьшатся объемы валютных поступлений в страну.

До конечного агрария, фермера средства не будут поступать в тех объемах, на которые он рассчитывал. Это будет происходить из-за невозможности реализовать свою продукцию. Соответственно, фермеры не будут иметь финансовых ресурсов для закупки удобрений, семян, успешного проведения осенней и весенней посевной кампании. Если и проведут, то на меньших площадях или без достаточного количества удобрений. В результате уменьшится валовой урожай.

Кто-то может возразить: мол, в прошлом году тоже предупреждали о снижении урожаев, но по факту у нас были даже большие урожаи, чем ожидали. Это верно. Но то, что мы сейчас имеем урожай, произошло благодаря господу богу и благоприятной погоде. Потому что площади под посевами были уменьшены уже в этом году, особенно под озимыми культурами. А также не были внесены в достаточном количестве удобрения, что явилось результатом нехватки финансовых ресурсов.

Но надеяться на благоприятные погодные условия в следующем году не стоит.

— Какова цена вопроса для экономики ЕС в целом и стран, которые запретили импорт украинской агропродукции?

— В денежном эквиваленте страны Европы ничего не теряют. Речь идет скорее об имиджевых потерях. Но, похоже, некоторые страны сейчас не думают об имиджевых потерях на международной арене, сосредоточившись на внутриполитической ситуации.

Даже несмотря на то, что европейский запрет на украинский агроимпорт существовал до 15 сентября, анализ цен на мировом рынке и цен реализации у производителей стран, в одностороннем порядке запретивших ввоз украинской продукции, свидетельствует об отсутствии роста цен.

Уборка урожая. Фото: google.com

Кроме того, если говорить не непосредственно о фермерах, которые выращивают продукцию, а о переработчиках, то определенное негативное влияние ожидается на производителей продовольствия и животноводческой продукции. Украинские зерновые являются кормовой базой для европейских животноводов, соответственно — для производителей молока.

Следовательно, если украинское зерно будет недоступно, то европейские животноводы и переработчики будут вынуждены покупать более дорогое зерно у европейских фермеров. Это отразится на себестоимости их продукции.

Резкого роста цен не произойдет, но он будет ощутим. Но уже сейчас, например, молокоперерабатывающие предприятия Польши выступают против запрета на импорт украинского зерна.

— Это если говорить о Польше. А что касается цены вопроса для других восточно-европейских стран, которые совместно с Польшей продлили запрет на импорт украинской аграрной продукции?

— Они уже ищут для себя пути отступления, понимая, что у них будет недобор определенных видов культур. Поэтому готовы акцептовать механизм лицензирования как позволяющий регулировать объемы поставок продукции, не допустить дефицита и роста цен и избежать недозагрузки перерабатывающих мощностей.

— Какие дальнейшие действия возможны в треугольнике "Украина - ЕС - страны, запретившие импорт"? Какие это будет иметь последствия?

— Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский каждый день проводит прямые переговоры с министрами сельского хозяйства стран, которые вводили запрет на импорт украинской агропродукции.

Украинское правительство еще 17 сентября предложило этим странам альтернативный механизм лицензирования экспорта. Прогноз таков: процесс все-таки сдвинется с мертвой точки, а механизм лицензирования экспорта станет компромиссным выходом из сложившейся ситуации.

— Каких результатов переговоров мы ждем?

— Важнейший возможный результат — это даже не возобновление экспорта, а возобновление объемов транзита украинской агропродукции через эти страны. Эти страны соседствуют с нами, и весь транзит идет по их территории.

С марта прошлого года, когда уже полностью остановился украинский экспорт по морю, начали развиваться альтернативные логистические пути. Вскоре Еврокомиссия представила так называемые Пути солидарности. Это, в частности, предусматривает упрощенный механизм транзита украинского продовольствия, в том числе зерна, более быструю процедуру оформления грузов на таможне, выдачу всех необходимых сертификатов. Этими путями Украина экспортировала уже более 50 млн тонн агропродукции, в то время как в рамках зерновой сделки морем было вывезено 32 млн тонн.

Украинское зерно. Фото: google.com

Однако с запретом импорта параллельно неофициально произошла приостановка Путей солидарности, когда создаются очереди на границах, дополнительные проверки. На бумаге все работает, а фактически — нет.

Вопрос транзита украинской агропродукции через страны Европейского Союза очень важен. Украинское правительство 17 сентября презентовало и направило странам ЕС предложение о внедрении механизма лицензирования экспорта.

Четыре из упомянутых пяти стран уже согласовали такой механизм. Польская сторона прорабатывает украинские предложения. Утверждение механизма лицензирования экспорта послужит толчком для возобновления экспортных потоков. Но это не будет быстро, потому что механизм лицензирования предполагает наработку определенных документов.

Суть данного механизма следующая: украинские сельхозпроизводители и трейдеры будут обращаться в Минэкономики с заявками на экспорт; Минэкономики будет в свою очередь согласовывать эти заявки со странами — потенциальными импортерами; и только после этого заявители будут получать (или не получать) лицензию на экспорт конкретных объемов определенных сельхозкультур в конкретную страну. Лицензии будут бесплатными, но экспортировать без лицензии никто не сможет.

Разработка соответствующего механизма лицензирования требует определенного времени. Над этим сейчас стороны и трудятся.

Также следует учитывать, что 15 октября в Польше состоятся выборы, и, возможно, через неделю-две после этого политические и экономические расклады изменятся.

— Когда можно ожидать результатов переговоров?

— Думаю, максимум через неделю (интервью проходило 27 сентября — Ред .). Затем еще дней 10 необходимы правительствам на проработку механизма лицензирования. В итоге, импорт может быть возобновлен уже с середины октябр . Но в тех объемах, которые согласуют стороны.

Но здесь важно время. Впереди жатва. Если мы из-за переговоров будем терять эффективность и темпы транзита, то Россия, также имеющая хороший урожай, в это время будет наращивать объемы экспорта, занимая экспортные ниши Украины. А потом будет использовать это в своей гибридной войне как инструмент шантажа мирового сообщества голодом.