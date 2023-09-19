Госбюджет 2024: какими будут тарифы на коммуналку

Нардеп Юрий Камельчук. Фото: партия "Слуга народа"

Верховная Рада Украины в скором времени будет рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год. Основные статьи расходов будут направлены на оборону. В сфере жилищно-коммунальных услуг мало что изменится.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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"О смене тарифов мы слышали от президента и от министров — не планируется изменения тарифа на тепло, на газ не планируется. На электроэнергию мы уже это увидели и почувствовали все вместе. Запасов газа есть достаточно, они идут по графику. К тому же наши хранилища будут использоваться как газовые хабы для некоторых европейских стран. Это дополнительный заработок. Что касается расходов по бюджету, то никаких дополнительных льгот не увидел", — сказал Камельчук.

Он добавил, что основной акцент в государственном бюджете — увеличение расходов на систему обороны, обеспечение солдат и всех их потребностей.

Напомним, правительство уже утвердило Государственный бюджет Украины на 2024 год. Однако в связи с полномасштабным вторжением у Украины есть значительный государственный долг.

На деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.