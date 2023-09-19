Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Государственный бюджет 2024: изменятся ли тарифы на ЖКУ arrow

Государственный бюджет 2024: изменятся ли тарифы на ЖКУ

19 сентября 2023 06:19
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Госбюджет 2024: какими будут тарифы на коммуналку
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: партия "Слуга народа"
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Верховная Рада Украины в скором времени будет рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год. Основные статьи расходов будут направлены на оборону. В сфере жилищно-коммунальных услуг мало что изменится.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

Читайте также:

"О смене тарифов мы слышали от президента и от министров — не планируется изменения тарифа на тепло, на газ не планируется. На электроэнергию мы уже это увидели и почувствовали все вместе. Запасов газа есть достаточно, они идут по графику. К тому же наши хранилища будут использоваться как газовые хабы для некоторых европейских стран. Это дополнительный заработок. Что касается расходов по бюджету, то никаких дополнительных льгот не увидел", — сказал Камельчук.

Он добавил, что основной акцент в государственном бюджете — увеличение расходов на систему обороны, обеспечение солдат и всех их потребностей.

Напомним, правительство уже утвердило Государственный бюджет Украины на 2024 год. Однако в связи с полномасштабным вторжением у Украины есть значительный государственный долг.

На деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз