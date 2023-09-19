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Державний бюджет 2024: чи зміняться тарифи на ЖКП

19 вересня 2023 06:19
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Держбюджет 2024: якими будуть тарифи на комуналку
Нардеп Юрій Камельчук. Фото: партія "Слуга народу"
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Верховна Рада України незабаром розглядатиме проєкт державного бюджету на 2024 рік. Основні статті витрат будуть спрямовані на оборону. В сфері житлово-комунальних послуг мало що зміниться. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук. 

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"Щодо зміни тарифів, ми чули від президента і від міністрів — не планується зміни тарифу на тепло, на газ не планується. На електроенергію ми вже це побачили і відчули всі разом. Запасів газу є достатньо, вони йдуть за графіком. До того ж наші сховища будуть використовуватися як газові хаби для деяких європейських країн. Це додатковий заробіток. Що стосується витрат по бюджету, то жодних додаткових пільг не побачив", — сказав Камельчук. 

Він додав, що основний акцент в державному бюджеті — збільшення видатків на систему оборони, забезпечення солдат і всіх їхніх потреб.

Нагадаємо, уряд вже затвердив Державний бюджет України на 2024 рік. Однак, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Україна має значний державний борг.

Додамо, на діяльність каналу "Рада", "Голос України", створення телесеріалів у проєкт Державного бюджету на 2024 рік заклали 1,7 млрд грн. Зокрема, за кошти платників податків планують зняти близько пів сотні серіалів та фільмів.

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