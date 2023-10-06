Сколько денег заберут с Большого строительства

Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Народный депутат, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE рассказал о намерении Верховной Рады в рамках подготовки бюджета на 2024 год сократить расходы на инфраструктурные проекты и строительство.

В частности, предлагается уменьшить финансирование Мининфраструктуры, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, Госфонда регионального развития и Дорожного фонда.

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По оценкам Железняка, речь идет о 70-80 млрд гривен потенциальной экономии для государственного бюджета.

"Прозрачного восстановления мы пока не увидели. И, откровенно говоря, если выбирать, куда направлять эти средства: на армию или восстановление, то мне кажется, что лучше на армию", — отметил депутат.

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Вместе с тем он оценивает инициативу сокращения расходов на инфраструктурные проекты исключительно как политические разборки между несколькими ветвями власти.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10 000.

Накануне в правительстве назвали ключевые приоритеты бюджета-2024.

Главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023 году, станет сфера безопасности и обороны.

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Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего, речь идет о врачах, педагогах.

В частности, в планах на следующий год — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, финансирование жилищных субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам и другие выплаты.

Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет восстановление украинских городов, разрушенных вследствие российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.

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О том, как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство, вы можете почитать в интервью с депутатом Железняком