Скільки грошей заберуть з Великого будівництва

Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав про намір Верховної Ради в рамках підготовки бюджету на 2024 рік скоротити видатки на інфраструктурні проекти та будівництво.

Зокрема, пропонується зменшити фінансування Мінінфраструктури, Фонда лідквідації наслідків збройної агресії, Держфонду регіонального розвитку та Дорожнього фонду.

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За оцінками Железняка, йдеться про 70 – 80 млрд гривень потенційної економії для державного бюджета.

"Прозорої відбудови ми поки що не побачили. І, відверто кажучи, якщо обирати, куди направляти ці кошти: на армію чи відбудову, — то мені здається, що краще на армію", — зазначив депутат.

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Разом з тим, він оцінює ініціативу скорочення витрат на інфраструктурні проекти виключно як політичні розборки між декількома гілками влади.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

Напередодні в Уряді назвали ключові пріоритети бюджету-2024.

Головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.

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Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.

Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам та на інші виплати.

Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст, зруйнованих внаслідок російської агресії. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

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Про те, як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво, ви можете почитати в інтерв’ю з депутатом Железняком

