Почему в Украине до сих пор процветает торговля контрафактными сигаретами

Масштабная контрабанда сигарет. Фото: dpsu.gov.ua

Журналисты Новини.LIVE наткнулись в Интернете на телеграм-канал с красноречивым названием "Цигарки сигареты блоками", где потребителю предлагаются табачные изделия мелким оптом (от пяти блоков по 10 пачек) по ценам, по меньшей мере вдвое ниже, чем в розничной продаже. В описании телеграм-канала находим следующее: "Цигарки, сигареты, контрабас, дюти фри". Итак, по-видимому, имеем дело с реализаторами контрафактной подакцизной продукции.

Читайте также:

Скриншот объявления в телеграм-канале о продаже контрафактных сигарет

Имеют нелегальные продавцы и страницу в Фейсбуке.

Скриншот страницы продавца контрафактных сигарет в Фейсбуке

Журналисты редакции решили проверить, с чем имеют дело. Проверка прошла "успешно" — нам удалось заказать у нелегальных продавцов минимальную партию контрафактных сигарет.

Скриншот редакционной переписки с продавцом контрафактных сигарет

За разъяснениями мы обратились к народному депутату, заместителю парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославу Железняку.

Что сказал Ярослав Железняк

Собеседник Новини.LIVE отметил, что подобных компаний — далеко не одна. И предоставил статистику подобных нелегалов, включая перечень названий компаний, гиперссылки на соответствующие телеграм-каналы, количество подписчиков и число публикаций в этих каналах.

Нажмите на изображение для увеличения

Список игроков нелегального рынка табака. Источник: Ярослав Железняк

Нардеп отметил, что нелегальная продукция производится чаще всего в Украине. Часть продукции ранее завозили контрабандой, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Молдовы, а часть — через схемы с Duty Free. Но большая часть продукции производится в Украине.

"И пусть никого не вводят в заблуждение надписи на пачках сигарет на английском языке. Небольшая часть продукции направляется в Украину, а большая часть — на западный рынок. Украина — не самый интересный для производителей контрафакта рынок, но материальная выгода от этого есть", — уверяет Железняк.

По его словам, парламентская временная следственная комиссия передает в Бюро экономической безопасности информацию о производителях контрафакта на территории Украины. Но в БЭБе ничего не делают.

Производителей, имеющих лицензию на производство, проверяет Налоговая. А тех, кто не имеет лицензию, должно проверять БЭБ. Это касается также неофициальных производителей при официальных фабриках.

Народный депутат уверяет, что закрыть нелегальные производства — несложное дело. Вот как выглядит рецепт преодоления контрафактных схем от Ярослава Железняка:

заказываете через телеграм-канал нелегальную продукцию; отправляете на банковскую карту продавца деньги; на этот номер карты нужно произвести несколько проплат в рамках контрольных закупок; отследить движение денег на счетах; остановить по цепочке все эти счета. На почтовом отделении можно получить информацию об отправителе нелегальной продукции — проверить по видеокамерам в отделениях и поймать отправителя в отделении во время контрольной закупки. После этого отслеживается администратор, производится экспертиза продукции, останавливается нелегальное производство и каналы поставки.

"Все — 206 статья Уголовного кодекса. Было бы желание!", — констатирует народный депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

Тем не менее, контрафакт не могут побороть десятилетиями. Причина тому — на этом "живут" правоохранители.

Собеседник Новини.LIVE уверен, что побороть проблему можно за счет перезагрузки БЭБ, потому что все упирается именно в правоохранителей.

"Если у силовиков нет желания что-либо менять, то будем перезагружать БЭБ", — обещает Железняк.

По его словам, на объем контрафакта влияет не удорожание легальной продукции, а качество работы таможенных, налоговых и правоохранительных органов.

"И если Таможня и Налоговая неплохо отрабатывают, то правоохранительная система полностью сливает эту историю", — констатирует Ярослав Железняк.

Напомним, в июльском интервью для Новини.LIVE Ярослав Железняк рассказал о масштабах коррупции и теневой экономики в Украине времен большой войны, эффективности украинских антикоррупционеров, игорном бизнесе и контрабанде на таможне, проверках предпринимателей и декларациях чиновников, экономических инициативах Офиса Президента, работе АРМА и бэк-офисах госпредприятий, нелегальном топливе и табаке, а также возможных ротациях в правительстве и Офисе Президента.