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Чому в Україні квітне тютюновий контрафакт і що з цим робити — Ярослав Железняк про роботу силовиків

4 жовтня 2023 06:47
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Чому в Україні досі процвітає торгівля контрафактними цигарками
Масштабна контрабанда цигарок. Фото: dpsu.gov.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Журналісти Новини.LIVE натрапили в Інтернеті на телеграм-канал з промовистою назвою "Цигарки сигареты блоками", де споживачеві пропонуються тютюнові вироби мілким оптом (від п'яти блоків по 10 пачок) за цінами, щонайменше вдвічі нижчими, ніж в роздрібному продажі. В описі телеграм-каналу, зокрема, зазначається наступне: "Цигарки, сигареты, контрабас, дюті фрі". Отже, очевидно, маємо справу з реалізаторами контрафактної підакцизної продукції.

 

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Скриншот об'яви в телеграм-каналі щодо продажу контрафактних цигарок

Мають нелегальні продавці і сторінку в Фейсбуці.

 

Скриншот сторінки продавця контрафактних цигарок в Фейсбуці

Журналісти редакції вирішили перевірити, з чим мають справу. Перевірка пройшла "успішно" — нам вдалося замовити у нелегальних продавців мінімальну партію контрафактних цигарок.

 

Скриншот редакційної переписки з продавцем контрафактних цигарок

За роз’ясненнями, що відбувається, ми звернулися до народного депутата, заступника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка.

Що сказав Ярослав Железняк

Співрозмовник Новини.LIVE зазначив, що подібних компаній — далеко не одна. І надав статистику подібних нелегалів, включаючи перелік назв компаній, гіперпосилання на відповідні телеграм-канали, кількість їхніх підписників та число публікацій в цих каналах.

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Перелік гравців нелегального ринку тютюну. Джерело: Ярослав Железняк

Нардеп зазначив, що нелегальна продукція виробляється частіше всього в Україні. Частину продукції раніше завозили контрабандою, зокрема з Об’єднаних Арабських Еміратів та Молдови, а частину — через схему з Duty Free. Але більшість продукції виробляється в Україні. 

"І нехай нікого не вводять в оману надписи на пачках сигарет англійською мовою. Невеличка частина продукції направляється в Україну, а більша частина на західний ринок. Україна — не найбільш цікавий для виробників контрафакту ринок, але матеріальний зиск від того є", — запевняє Железняк.

За його словами, парламентська тимчасова слідча комісія передає в Бюро економічної безпеки інформацію щодо виробників контрафакту на території України. Але в БЕБ нічого не роблять.

Виробників, які мають ліцензію на виробництво, перевіряє Податкова. А тих, хто ліцензію не має, повинно перевіряти БЕБ. Це, зокрема, стосується неофіційного виробництва при офіційних фабриках.

Народний депутат запевняє, що закрити нелегальні виробництва — нескладна справа. Ось як виглядає рецепт подолання контрафактних схем від Ярослава Железняка:

  • замовляєте через телеграм-канал нелегальну продукцію; відправляєте на банківську картку продавця гроші; на цей номер картки потрібно зробити декілька проплат в рамках контрольних закупівель; відслідкувати рух грошей на рахунках; зупинити по ланцюжку всі ці рахунки. На поштовому відділенні можна отримати інформацію про відправника нелегальної продукції — перевірити по відеокамерах у відділеннях і піймати відправника у відділенні під час контрольної закупки. Після цього відслідковується адміністратор, робиться експертиза продукції, зупиняється нелегальне виробництво та канали постачання. 

"Все — 206 стаття Кримінального кодексу. Було би бажання!", — констатує народний депутат.

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Тим не менше, контрафакт не можуть побороти десятиліттями. Причина тому — на цьому "живуть" правоохоронці.

Співрозмовник Новини.LIVE упевнений, що побороти проблему можна за рахунок перезавантаження БЕБ, бо все упирається саме в правоохоронців. 

"Якщо у силовиків немає бажання щось змінювати, то будемо перезавантажувати БЕБ", — обіцяє Железняк.

За його словами, на об’єми контрафакту впливає не здорожчання легальної продукції, а якість роботи митних, податкових та правоохоронних органів. 

"І якщо Митниця та Податкова непогано відпрацьовують, то правоохоронна система повністю зливає цю історію", — констатує Ярослав Железняк.

Нагадаємо, в липневому інтерв’ю для Новини.LIVE Ярослав Железняк розказав про масштаби корупції та тіньової економіки в Україні часів великої війни, ефективність українських антикорупціонерів, гральний бізнес та контрабанду на митниці, перевірки підприємців та декларації чиновників, економічні ініціативи Офісу Президента, роботу АРМА й бек-офіси держпідприємств, нелегальне пальне і тютюн, а також можливі ротації в уряді та Офісі Президента.
 

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