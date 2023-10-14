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Мужчин будет больше, а женщин меньше: неожиданный прогноз Института демографии

14 октября 2023 18:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько в Украине женщин и мужчин: ответ демографа
Крещатик, Киев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

К началу войны в Украине на 100 женщин приходилось 87 мужчин. А уже через 15 лет данная пропорция будет выглядеть так: на 100 женщин будет 90 мужчин. То есть число мужчин будет увеличиваться, а женщин — наоборот, уменьшаться.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

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По словам демографа, смертность мужчин в целом больше, поскольку мальчиков больше и рождается. Это такой биологический закон, который работает во всех странах мира: на 100 девочек рождается 104-106 мальчиков.

"В Украине эта тенденция идет к выравниванию и, возможно, через 15 лет, что мы и прогнозировали, на 100 женщин будет 90 мужчин. По отдельным группам мужчин действительно может быть больше, чем женщин", — подытожил Гладун.

Напомним, по словам директора Института демографии Эллы Либановой, по оптимистическому прогнозу, в 2033 году в стране будет проживать примерно 35 млн человек.

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