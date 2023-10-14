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Чоловіків буде більше, а жінок менше: неочікуваний прогноз Інституту демографії

14 жовтня 2023 18:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки в Україні жінок та чоловіків: відповідь демографа
Хрещатик, Київ. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На початок війни в Україні на 100 жінок приходилося 87 чоловіків. А вже за 15 років дана пропорція матиме такий вигляд: на 100 жінок буде 90 чоловіків. Тобто чоловіків більшатиме, а жінок — навпаки, меншатиме.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

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За словами демографа, смертність чоловіків загалом більша, оскільки хлопчиків більше і народжується. Це такий начебто біологічний закон, який працює в усіх країнах світу: на 100 дівчаток народжується 104-106 хлопчиків. 

"В Україні ця тенденція йде до вирівнювання і, можливо, за 15 років, що ми й прогнозували, на 100 жінок буде 90 чоловіків. По окремих групах чоловіків і справді може бути більше, ніж жінок", — підсумував Гладун.

Нагадаємо, за словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, за оптимістичним прогнозом, у 2033 році в країні проживатиме приблизно 35 млн осіб.

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