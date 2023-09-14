Способна ли Украина во время войны провести честные выборы

Урна для голосования на выборах. Фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

Мария Кагал Редактор международного отдела

Некоторые западные политики считают, что Украина как демократическая страна должна провести выборы. Однако чтобы выборы таки состоялись, Украине придется решить множество вопросов, среди которых, в частности, возможность вести кампанию военным и обеспечение голосования на прифронтовых территориях.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал экс-руководитель аппарата главы Республиканской партии и основатель Urkaine Freedom Project Стивен Мур.

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Выборы в Украине

Первой проблемой выборов, как отмечает Стивен Мур, является разделение общества. Ведь политические кампании на выборные должности разъединяются по своей природе.

"Природа кампании состоит в том, чтобы указывать на недостатки другого человека и пытаться разделить страну на два разных лагеря. Поэтому удачное ли сейчас время для внутреннего раскола Украины? Я не знаю", — говорит Стивен Мур.

Кроме того, как показывают опросы, военные сейчас пользуются безумной популярностью. Их рейтинги на выборах были бы достаточно высокими, так что, вероятно, кандидатов среди военных будет много.

Но сейчас все эти люди задействованы в войне, они находятся на Донбассе, в Запорожье и других горячих направлениях. И вряд ли у них будет достаточно времени и возможности проводить политическую кампанию.

"Я думаю, что сейчас вашим военным лучше быть в Донецкой области. Поэтому сложно сказать, могут ли состояться выборы, где военные будут полностью представлены", — считает бывший республиканец.

К тому же, миллионы украинцев сейчас находятся на оккупированной территории, а также на фронте. Гарантировать их голоса будет чрезвычайно сложной задачей для государства.

Напомним, Новини.LIVE разбирались, возможно ли проведение парламентских выборов в Украине и кто бы в них победил.