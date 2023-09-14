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Чи здатна Україна під час війни провести чесні вибори

14 вересня 2023 21:58
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Чи здатна Україна під час війни провести чесні вибори
Урна для голосування на виборах. Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Деякі західні політики вважають, що Україна як демократична країна повинна провести вибори. Однак, щоб вибори таки відбулись, Україні доведеться вирішити безліч питань, серед яких, зокрема, можливість вести кампанію військових та забезпечення голосування на прифронтових територіях. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів екскерівник апарату глави Республіканської партії та засновник Urkaine Freedom Project Стівен Мур. 

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Першою проблемою виборів, як зазначає Стівен Мур, є поділ суспільства. Адже політичні кампанії на виборні посади роз'єднують за своєю природою.

"Природа кампанії полягає в тому, щоб вказувати на недоліки іншої людини і намагатися розділити країну на два різні табори. Тож чи вдалий зараз час для внутрішнього розколу України? Я не знаю", — каже Стівен Мур. 

Окрім того, як показують опитування, військові нині користуються шаленою популярністю. Їхні рейтинги на виборах були б достатньо високими, тож, ймовірно, кандидатів серед військових буде багато. 

Але зараз усі ці люди задіяні у війні, вони перебувають на Донбасі, в Запоріжжі та на інших гарячих напрямках. І навряд чи в них буде достатньо часу та можливості проводити політичну кампанію.

"Я думаю, що зараз вашим військовим краще бути в Донецькій області. Тому важко сказати, чи можуть відбутись вибори, де військові будуть повністю представлені", — вважає колишній республіканець. 

До того ж, мільйони українців зараз перебувають на окупованій території, а також на фронті. Гарантувати їхні голоси буде надзвичайно складним завданням для держави. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розбирались, чи можливе проведення парламентських виборів в Україні та хто б у них переміг. 

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