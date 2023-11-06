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Повлияют ли забастовки на польской границе на поток легковых авто — ответ Демченко

6 ноября 2023 08:37
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Забастовки на польской границе: коснется ли легковых автомобилей
Польская граница. Фото: УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Ожидается, что на Польской границе с 3 ноября начнутся забастовки польских перевозчиков. Организаторы уверяют, что движение будет ограничено только для грузовиков и не коснется других автомобилей.

Что будет с потоком легковых авто, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Как правило, на всех направлениях разграничиваются потоки для движения легкового транспорта, автобусов, грузовиков. Как отмечают организаторы этой акции, они не будут блокировать движение для автобусов, легкового транспорта и даже для грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь для Украины и скоропортящиеся грузы. Для остальных грузовиков движение должно быть ограничено", — сказал Демченко.

Что требуют польские перевозчики

В рамках забастовки польские перевозчики требуют:

  • возврат разрешений украинским транспортным компаниям;
  • усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
  • ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;
  • специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
  • отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
  • обеспечение доступа к системе "Шлях".

Как мы писали ранее, на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта продолжительная акция может начаться 3 ноября. Организаторы утверждают, что она может быть долговременной.

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