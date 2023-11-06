Забастовки на польской границе: коснется ли легковых автомобилей

Повлияют ли забастовки на польской границе на поток легковых авто — ответ Демченко
Ожидается, что на Польской границе с 3 ноября начнутся забастовки польских перевозчиков. Организаторы уверяют, что движение будет ограничено только для грузовиков и не коснется других автомобилей.
Что будет с потоком легковых авто, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Как правило, на всех направлениях разграничиваются потоки для движения легкового транспорта, автобусов, грузовиков. Как отмечают организаторы этой акции, они не будут блокировать движение для автобусов, легкового транспорта и даже для грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь для Украины и скоропортящиеся грузы. Для остальных грузовиков движение должно быть ограничено", — сказал Демченко.
Что требуют польские перевозчики
В рамках забастовки польские перевозчики требуют:
- возврат разрешений украинским транспортным компаниям;
- усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
- ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;
- специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
- отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
- обеспечение доступа к системе "Шлях".
Как мы писали ранее, на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта продолжительная акция может начаться 3 ноября. Организаторы утверждают, что она может быть долговременной.
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