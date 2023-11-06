Страйки на польському кордоні: чи торкнеться легкових авто

Чи вплинуть страйки на польському кордоні на потік легкових авто — відповідь Демченка
Очікується, що на польському кордоні з 6 листопада розпочнуться страйки польських перевізників. Організатори запевняють, що рух буде обмежений лише для вантажівок і не торкнеться інших автомобілів.
Що буде з потоком легкових авто, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Як правило, на всіх напрямках розмежовуються потоки для руху легкового транспорту, автобусів, вантажівок. Як зазначають організатори цієї акції, вони не блокуватимуть рух для автобусів, легкового транспорту і навіть для вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу для України і вантажі, які швидко псуються. Для решти вантажівок рух має бути обмежений", — сказав Демченко.
Що вимагають польські перевізники
У рамках страйку польські перевізники вимагають:
- повернення дозволів українським транспортним компаніям;
- посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;
- обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;
- спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;
- окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;
- забезпечення доступу до системи "Шлях".
Як ми писали раніше, на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатися 3 листопада. Організатори стверджують, що вона може бути довготривалою.
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