Страйки на польському кордоні: чи торкнеться легкових авто

Польський кордон. Фото: УНІАН

Очікується, що на польському кордоні з 6 листопада розпочнуться страйки польських перевізників. Організатори запевняють, що рух буде обмежений лише для вантажівок і не торкнеться інших автомобілів.

Що буде з потоком легкових авто, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"Як правило, на всіх напрямках розмежовуються потоки для руху легкового транспорту, автобусів, вантажівок. Як зазначають організатори цієї акції, вони не блокуватимуть рух для автобусів, легкового транспорту і навіть для вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу для України і вантажі, які швидко псуються. Для решти вантажівок рух має бути обмежений", — сказав Демченко.

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

повернення дозволів українським транспортним компаніям;

посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;

обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;

спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;

окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;

забезпечення доступу до системи "Шлях".

Як ми писали раніше, на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатися 3 листопада. Організатори стверджують, що вона може бути довготривалою.