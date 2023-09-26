Сколько зарабатывают начальники СИЗО

Больше, чем начальники колоний. Сколько зарабатывают руководители следственных изоляторов в Украине
Руководители следственных изоляторов в Украине могут получать за свою работу больше средств, чем начальники исправительных колоний.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат руководителей достаточно специфических государственных предприятий, подчиненных Министерству юстиции, а именно — следственных изоляторов (СИЗО).
Сколько зарабатывает начальник Ровенского СИЗО
|январь 2022
|12 297,26 грн
|февраль 2022
|45 827,25
|март 2022
|45 783,26
|апрель 2022
|38 939,10
|май 2022
|35 512,58
|июнь 2022
|63 388,41
|июль 2022
|44 812,38
|август 2022
|39 312,09
|сентябрь 2022
|39 308,06
|октябрь 2022
|39 309,98
|ноябрь 2022
|39 442,09
|декабрь 2022
|65 466,67
|январь 2023
|18 882,00
|февраль 2023
|44 875,64
|март 2023
|44 850,60
|апрель 2023
|44 802,00
|май 2023
|44 850,60
|июнь 2023
|44 844,26
|июль 2023
|41 606,18
|август 2023
|86 720,29
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Сколько зарабатывает начальник Хмельницкого СИЗО
|январь 2022
|18 408,14 грн
|февраль 2022
|18 507,38
|март 2022
|31 467,38
|апрель 2022
|26 283,38
|май 2022
|25 203,23
|июнь 2022
|55 467,59
|июль 2022
|30 963,40
|август 2022
|28 920,20
|сентябрь 2022
|28 920,20
|октябрь 2022
|28 920,20
|ноябрь 2022
|29 050,20
|декабрь 2022
|51 763,97
|январь 2023
|12 514,00
|февраль 2023
|65 831,00
|март 2023
|31 245,00
|апрель 2023
|31 245,00
|май 2023
|31 245,00
|июнь 2023
|31 245,00
|июль 2023
|35 082,00
|август 2023
|35 082,00
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Выбор вышеупомянутых государственных предприятий продиктован тем фактом, что именно эти предприятия направили в редакцию данные о зарплатах своих руководителей в ответ на запрос в Министерство юстиции относительно зарплат руководства самого министерства и подчиненных ему государственных предприятий.
Напомним, Новини.LIVE уже писали о зарплатах начальников исправительных колоний в Украине.