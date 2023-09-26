Сколько зарабатывают начальники СИЗО

Руководители СИЗО в Украине зарабатывают больше начальников исправительных колоний. Коллаж: Новини.LIVE

Руководители следственных изоляторов в Украине могут получать за свою работу больше средств, чем начальники исправительных колоний.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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На этот раз публикуем статистику зарплат руководителей достаточно специфических государственных предприятий, подчиненных Министерству юстиции, а именно — следственных изоляторов (СИЗО).

Сколько зарабатывает начальник Ровенского СИЗО

январь 2022 12 297,26 грн февраль 2022 45 827,25 март 2022 45 783,26 апрель 2022 38 939,10 май 2022 35 512,58 июнь 2022 63 388,41 июль 2022 44 812,38 август 2022 39 312,09 сентябрь 2022 39 308,06 октябрь 2022 39 309,98 ноябрь 2022 39 442,09 декабрь 2022 65 466,67 январь 2023 18 882,00 февраль 2023 44 875,64 март 2023 44 850,60 апрель 2023 44 802,00 май 2023 44 850,60 июнь 2023 44 844,26 июль 2023 41 606,18 август 2023 86 720,29

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Сколько зарабатывает начальник Хмельницкого СИЗО

январь 2022 18 408,14 грн февраль 2022 18 507,38 март 2022 31 467,38 апрель 2022 26 283,38 май 2022 25 203,23 июнь 2022 55 467,59 июль 2022 30 963,40 август 2022 28 920,20 сентябрь 2022 28 920,20 октябрь 2022 28 920,20 ноябрь 2022 29 050,20 декабрь 2022 51 763,97 январь 2023 12 514,00 февраль 2023 65 831,00 март 2023 31 245,00 апрель 2023 31 245,00 май 2023 31 245,00 июнь 2023 31 245,00 июль 2023 35 082,00 август 2023 35 082,00

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Выбор вышеупомянутых государственных предприятий продиктован тем фактом, что именно эти предприятия направили в редакцию данные о зарплатах своих руководителей в ответ на запрос в Министерство юстиции относительно зарплат руководства самого министерства и подчиненных ему государственных предприятий.

Напомним, Новини.LIVE уже писали о зарплатах начальников исправительных колоний в Украине.