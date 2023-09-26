Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Більше, ніж начальники виправних колоній. Скільки заробляють керівники слідчих ізоляторів в Україні arrow

Більше, ніж начальники виправних колоній. Скільки заробляють керівники слідчих ізоляторів в Україні

26 вересня 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляють начальники СІЗО
Керівники СІЗО в Україні заробляють більше, ніж начальники виправних колоній. Колаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Керівники слідчих ізоляторів в Україні почасти отримують за свою роботу більші кошти, ніж начальники виправних колоній.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Читайте також:

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників досить специфічних державних підприємств, підпорядкованих Міністерству юстиції, а саме — слідчих ізоляторів (СІЗО).

Скільки заробляє начальник Рівненського СІЗО

січень 2022 12 297,26 грн
лютий 2022 45 827,25
березень 2022 45 783,26
квітень 2022 38 939,10
травень 2022 35 512,58
червень 2022 63 388,41
липень 2022 44 812,38
серпень 2022 39 312,09
вересень 2022 39 308,06
жовтень 2022 39 309,98
листопад 2022 39 442,09
грудень 2022 65 466,67
січень 2023 18 882,00
лютий 2023 44 875,64
березень 2023 44 850,60
квітень 2023 44 802,00
травень 2023 44 850,60
червень 2023 44 844,26
липень 2023 41 606,18
серпень 2023 86 720,29

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки коштує захищати природу: оприлюднено зарплати чиновників Міністерства захисту довкілля

Скільки заробляє начальник Хмельницького СІЗО

січень 2022 18 408,14 грн
лютий 2022 18 507,38
березень 2022 31 467,38
квітень 2022 26 283,38
травень 2022 25 203,23
червень 2022 55 467,59
липень 2022 30 963,40
серпень 2022 28 920,20
вересень 2022 28 920,20
жовтень 2022 28 920,20
листопад 2022 29 050,20
грудень 2022 51 763,97
січень 2023 12 514,00
лютий 2023 65 831,00
березень 2023 31 245,00
квітень 2023 31 245,00
травень 2023 31 245,00
червень 2023 31 245,00
липень 2023 35 082,00
серпень 2023 35 082,00

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

Вибір вищезгаданих державних підприємств продиктований тим фактом, що саме ці підприємства надіслали в редакцію дані про зарплати своїх керівників у відповідь на запит до Міністерства юстиції щодо зарплат керівництва самого міністерства та підпорядкованих йому державних підприємств.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про зарплати начальників виправних колоній в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз