Скільки заробляють начальники СІЗО

Керівники СІЗО в Україні заробляють більше, ніж начальники виправних колоній. Колаж: Новини.LIVE

Керівники слідчих ізоляторів в Україні почасти отримують за свою роботу більші кошти, ніж начальники виправних колоній.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників досить специфічних державних підприємств, підпорядкованих Міністерству юстиції, а саме — слідчих ізоляторів (СІЗО).

Скільки заробляє начальник Рівненського СІЗО

січень 2022 12 297,26 грн лютий 2022 45 827,25 березень 2022 45 783,26 квітень 2022 38 939,10 травень 2022 35 512,58 червень 2022 63 388,41 липень 2022 44 812,38 серпень 2022 39 312,09 вересень 2022 39 308,06 жовтень 2022 39 309,98 листопад 2022 39 442,09 грудень 2022 65 466,67 січень 2023 18 882,00 лютий 2023 44 875,64 березень 2023 44 850,60 квітень 2023 44 802,00 травень 2023 44 850,60 червень 2023 44 844,26 липень 2023 41 606,18 серпень 2023 86 720,29

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Скільки заробляє начальник Хмельницького СІЗО

січень 2022 18 408,14 грн лютий 2022 18 507,38 березень 2022 31 467,38 квітень 2022 26 283,38 травень 2022 25 203,23 червень 2022 55 467,59 липень 2022 30 963,40 серпень 2022 28 920,20 вересень 2022 28 920,20 жовтень 2022 28 920,20 листопад 2022 29 050,20 грудень 2022 51 763,97 січень 2023 12 514,00 лютий 2023 65 831,00 березень 2023 31 245,00 квітень 2023 31 245,00 травень 2023 31 245,00 червень 2023 31 245,00 липень 2023 35 082,00 серпень 2023 35 082,00

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Вибір вищезгаданих державних підприємств продиктований тим фактом, що саме ці підприємства надіслали в редакцію дані про зарплати своїх керівників у відповідь на запит до Міністерства юстиції щодо зарплат керівництва самого міністерства та підпорядкованих йому державних підприємств.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про зарплати начальників виправних колоній в Україні.