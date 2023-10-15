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"Аналогов в мире нет": демограф об стремительном сокращении населения

15 октября 2023 23:02
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украинцы вымирают: демограф назвал причину
Киев, Крещатик. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинцы стремительно вымирают, аналогов такого сокращения в мире не было. На данный процесс сильно повлияла война и явление сверхсмертности.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

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По его словам, чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора, необходимо, чтобы 100 женщин в течение жизни родили 210-220 детей. У нас в 2021 году 100 женщин рожало 116 детей. То есть вдвое меньше, чем необходимо для того, чтобы население Украины не сокращалось.

"По нашим прогнозам, в послевоенное время рождаемость вырастет. Но этого все равно будет на треть меньше, чем необходимо для воспроизводства населения. Заставить людей рожать детей невозможно", — сказал ученый.

Также, по мнению Гладуна, через год-два после окончания войны в Украине нужно проводить перепись населения, чтобы актуализировать все данные.

Напомним, по словам заместителя Института демографии Украины Александра Гладуна, на начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн украинцев.

После начала войны сильно возросла смертность, началась безумная миграция. И сейчас в границах 91 года проживает 35-36 млн украинцев.

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