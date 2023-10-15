Українці вимирають: демограф назвав причину

Київ, Хрещатик. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українці стрімко вимирають, аналогів такого скорочення у світі не було. Наразі на цей процес сильно вплинула війна та явище надсмертності.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

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За його словами, щоб чисельність населення не скорочувалася за рахунок природного чинника, необхідно, аби 100 жінок протягом життя народили 210-220 дітей. У нас у 2021 році 100 жінок народжувало 116 дітей. Тобто удвічі менше, ніж необхідно для того, аби населення України не скорочувалось.

"За нашими прогнозами, у повоєнний час народжуваність зросте. Але цього все рівно буде на третину менше, ніж необхідно для відтворення населення. Змусити людей народжувати дітей неможливо", — сказав вчений.

Також, на думку Гладуна, загалом за рік-два після закінчення війни в Україні потрібно проводити перепис населення, щоб актуалізувати всі дані.

Нагадаємо, за словами заступника Інституту демографії України Олександра Гладуна, на початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців.

Після початку війни сильно зросла смертність, почалася шалена міграція. І наразі у кордонах 91-го року мешкає 35-36 млн українців.