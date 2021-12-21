Сколько украинцев довольны своей зарплатой и кем они работают

Три четверти украинцев недовольны уровнем своей зарплаты, которая предпочтительно составляет менее 1000 долларов в месяц.
Об этом говорится в исследовании MC.today.
Довольными своей зарплатой оказались лишь 24 % опрошенных, остальные 76 % — недовольны уровнем оплаты своего труда. Также респонденты назвали уровень зарплат:
"Мы также проанализировали сколько получают те, кто доволен своим заработком. Из тех, кто получает менее $1 тыс. – 17 %. Кто получает $1-2 – 30 %. 16 % и 18 % – довольных зарплатой в $2-3 и $3-5. И 19 % - с доходом $5-10 тыс”, - пишут журналисты.
Отмечается, что подавляющее большинство участников опроса – наемные сотрудники — 57 %. На втором месте - менеджеры или руководители, 24 %. Еще 10 % - владельцы или основатели бизнеса, оставшиеся 9 % работают на фрилансе.
23 % опрошенных работают в IT, 15 % — в офлайн- или онлайн-торговле. 10 % участников связаны с маркетингом или продвижением, 3 % работают в банкинге, 1 % – в сфере СМИ. И почти половина, 48 % участников выбрали вариант “другое”.
Всего в опросе на сайте MC.today приняли участие 5,9 тыс. человек.