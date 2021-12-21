Сколько украинцев довольны своей зарплатой и кем они работают

Три четверти украинцев недовольны уровнем своей зарплаты, которая предпочтительно составляет менее 1000 долларов в месяц.

Об этом говорится в исследовании MC.today.

Какие зарплаты получают украинцы и довольны ли они?

Довольными своей зарплатой оказались лишь 24 % опрошенных, остальные 76 % — недовольны уровнем оплаты своего труда. Также респонденты назвали уровень зарплат:

до $1 тыс. – 53 %;

$1-2 тыс. – 22 %;

$2-3 тыс. - 9 %;

$3-5 тыс. - 7,5 %;

$5-10 тыс. - 8,5 %.

"Мы также проанализировали сколько получают те, кто доволен своим заработком. Из тех, кто получает менее $1 тыс. – 17 %. Кто получает $1-2 – 30 %. 16 % и 18 % – довольных зарплатой в $2-3 и $3-5. И 19 % - с доходом $5-10 тыс”, - пишут журналисты.

Кем работают опрошенные?

Отмечается, что подавляющее большинство участников опроса – наемные сотрудники — 57 %. На втором месте - менеджеры или руководители, 24 %. Еще 10 % - владельцы или основатели бизнеса, оставшиеся 9 % работают на фрилансе.

23 % опрошенных работают в IT, 15 % — в офлайн- или онлайн-торговле. 10 % участников связаны с маркетингом или продвижением, 3 % работают в банкинге, 1 % – в сфере СМИ. И почти половина, 48 % участников выбрали вариант “другое”.

Всего в опросе на сайте MC.today приняли участие 5,9 тыс. человек.

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