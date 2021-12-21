Якої роботи вистачає: Держслужба зайнятості назвала найзатребуваніші професії

Авторка публікації

У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.