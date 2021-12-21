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Якої роботи вистачає: Держслужба зайнятості назвала найзатребуваніші професії

Економіка
21 грудня 15:49
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Всього в базі зараз понад 60 тисяч пропозицій щодо роботи
Якої роботи вистачає: Держслужба зайнятості назвала найзатребуваніші професії

Найзатребуванішими професіями грудня стали слюсар-ремонтник, водій, продавець, швачка, підсобний робітник. Всього на початок грудня налічувалась 61 тисяча вакансій.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

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Які вакансії пропонують?

"Найвищий попит наразі спостерігається на робітників переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, транспорту”, — додали у службі.

За професійними групами найбільший попит у роботодавців мають:

  • 23 % — кваліфіковані робітники з інструментом;
  • 18 % — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18 %);
  • 13 % — професіонали;
  • 13 % — некваліфіковані працівники;
  • 12 % — працівники сфери торгівлі та послуг.

З усіма пропозиціями щодо працевлаштування можна ознайомитись на сайті ДСЗ за посиланням.

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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робота безробіття Держслужба зайнятості
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