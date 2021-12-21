Якої роботи вистачає: Держслужба зайнятості назвала найзатребуваніші професії

Найзатребуванішими професіями грудня стали слюсар-ремонтник, водій, продавець, швачка, підсобний робітник. Всього на початок грудня налічувалась 61 тисяча вакансій.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.
Які вакансії пропонують?
"Найвищий попит наразі спостерігається на робітників переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, транспорту”, — додали у службі.
За професійними групами найбільший попит у роботодавців мають:
- 23 % — кваліфіковані робітники з інструментом;
- 18 % — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18 %);
- 13 % — професіонали;
- 13 % — некваліфіковані працівники;
- 12 % — працівники сфери торгівлі та послуг.
З усіма пропозиціями щодо працевлаштування можна ознайомитись на сайті ДСЗ за посиланням.
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