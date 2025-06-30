Цена за один початок кукурузы — сколько денег надо отдать летом 2025 года

Початок кукурузы. Фото: Freepik

Кукуруза является своеобразным индикатором летнего сезона — уже во второй половине июня как в супермаркетах, так и на рынках начинают продавать золотистые початки. Поэтому многих интересует, сколько стоит популярный сезонный продукт.

Новини.LIVE исследовали, за сколько можно купить початок кукурузы в супермаркетах Киева.

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В магазинах большинства торговых сетей как в Киеве, так и в других городах, сегодня можно купить как свежую, так и замороженную, консервированную и даже уже сваренную кукурузу.

Свежую молодую кукурузу продают поштучно или же в упаковках по несколько початков.

Согласно данным на сайтах популярных супермаркетов столицы, купить початок кукурузы 30 июня 2025 года можно по таким ценам:

Метро — 54,95 грн/шт.;

Сильпо — 62,99 грн/шт.;

Fruit Time — 67,80 грн/шт.;

МегаМаркет — 80,50 грн/шт.

Отметим, что украинская кукуруза стоит дороже всего и есть только в супермаркетах сети "МегаМаркет". Откуда завозит продукцию Метро, где цена самая низкая — на сайте не указано. В Сильпо продают кукурузу из Китая, в Fruit Time — из Турции.

Цена на кукурузу в МегаМаркете. Фото: скриншот

Стоимость кукурузы на мировом рынке

По данным профильного портала Tripoli.land, по состоянию на понедельник, 30 июня 2025 года, средняя стоимость кукурузы составляет 9 551 грн за тонну. За неделю она подешевела почти на 100 грн.

Что будет происходить с ценами на кукурузу в дальнейшем, зависит от многих факторов, таких как:

спрос на глобальном рынке;

погодные условия, определяющие урожайность и качество зерна;

валютный курс;

стоимость горюче-смазочных материалов и тому подобное.

Как правило, на мировых рынках кукуруза дешевеет в период уборки урожая, самые высокие цены наблюдаются в конце осени и в начале зимы.

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