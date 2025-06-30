Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Золотистый символ лета — сколько стоит один початок кукурузы

Золотистый символ лета — сколько стоит один початок кукурузы

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:12
Цена за один початок кукурузы — сколько денег надо отдать летом 2025 года
Початок кукурузы. Фото: Freepik

Кукуруза является своеобразным индикатором летнего сезона — уже во второй половине июня как в супермаркетах, так и на рынках начинают продавать золотистые початки. Поэтому многих интересует, сколько стоит популярный сезонный продукт.

Новини.LIVE исследовали, за сколько можно купить початок кукурузы в супермаркетах Киева.

Реклама
Читайте также:

Где кукуруза самая дешевая

В магазинах большинства торговых сетей как в Киеве, так и в других городах, сегодня можно купить как свежую, так и замороженную, консервированную и даже уже сваренную кукурузу.

Свежую молодую кукурузу продают поштучно или же в упаковках по несколько початков.

Согласно данным на сайтах популярных супермаркетов столицы, купить початок кукурузы 30 июня 2025 года можно по таким ценам:

  • Метро — 54,95 грн/шт.;
  • Сильпо — 62,99 грн/шт.;
  • Fruit Time — 67,80 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 80,50 грн/шт.

Отметим, что украинская кукуруза стоит дороже всего и есть только в супермаркетах сети "МегаМаркет". Откуда завозит продукцию Метро, где цена самая низкая — на сайте не указано. В Сильпо продают кукурузу из Китая, в Fruit Time — из Турции.

Золотистий символ літа — скільки коштує один качан кукурудзи - фото 1
Цена на кукурузу в МегаМаркете. Фото: скриншот

 

Стоимость кукурузы на мировом рынке

По данным профильного портала Tripoli.land, по состоянию на понедельник, 30 июня 2025 года, средняя стоимость кукурузы составляет 9 551 грн за тонну. За неделю она подешевела почти на 100 грн.

Что будет происходить с ценами на кукурузу в дальнейшем, зависит от многих факторов, таких как:

  • спрос на глобальном рынке;
  • погодные условия, определяющие урожайность и качество зерна;
  • валютный курс;
  • стоимость горюче-смазочных материалов и тому подобное.

Как правило, на мировых рынках кукуруза дешевеет в период уборки урожая, самые высокие цены наблюдаются в конце осени и в начале зимы.

Ранее мы писали, сколько дают зернотрейдеры за тонну кукурузы.

Также узнавайте, за сколько продают вареную кукурузу на одесских пляжах.

рынок овощи кукуруза супермаркет цена
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации