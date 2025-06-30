Цена за один початок кукурузы — сколько денег надо отдать летом 2025 года

Золотистый символ лета — сколько стоит один початок кукурузы
Кукуруза является своеобразным индикатором летнего сезона — уже во второй половине июня как в супермаркетах, так и на рынках начинают продавать золотистые початки. Поэтому многих интересует, сколько стоит популярный сезонный продукт.
Новини.LIVE исследовали, за сколько можно купить початок кукурузы в супермаркетах Киева.
Где кукуруза самая дешевая
В магазинах большинства торговых сетей как в Киеве, так и в других городах, сегодня можно купить как свежую, так и замороженную, консервированную и даже уже сваренную кукурузу.
Свежую молодую кукурузу продают поштучно или же в упаковках по несколько початков.
Согласно данным на сайтах популярных супермаркетов столицы, купить початок кукурузы 30 июня 2025 года можно по таким ценам:
- Метро — 54,95 грн/шт.;
- Сильпо — 62,99 грн/шт.;
- Fruit Time — 67,80 грн/шт.;
- МегаМаркет — 80,50 грн/шт.
Отметим, что украинская кукуруза стоит дороже всего и есть только в супермаркетах сети "МегаМаркет". Откуда завозит продукцию Метро, где цена самая низкая — на сайте не указано. В Сильпо продают кукурузу из Китая, в Fruit Time — из Турции.
Стоимость кукурузы на мировом рынке
По данным профильного портала Tripoli.land, по состоянию на понедельник, 30 июня 2025 года, средняя стоимость кукурузы составляет 9 551 грн за тонну. За неделю она подешевела почти на 100 грн.
Что будет происходить с ценами на кукурузу в дальнейшем, зависит от многих факторов, таких как:
- спрос на глобальном рынке;
- погодные условия, определяющие урожайность и качество зерна;
- валютный курс;
- стоимость горюче-смазочных материалов и тому подобное.
Как правило, на мировых рынках кукуруза дешевеет в период уборки урожая, самые высокие цены наблюдаются в конце осени и в начале зимы.
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