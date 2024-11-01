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Жизнь без прописки в Украине — какой штраф придется заплатить

1 ноября 2024 17:09
Владимир Мололкин - редактор
Какой штраф за проживание без прописки в Украине в 2024 году
Можно ли жить без прописки в Украине. Фото: Корреспондент.net
Владимир Мололкин - редактор

Лица, проживающие в квартире, должны написать заявление о выселении в центре административных услуг, если они готовы самостоятельно выписаться. Однако многие могут задавать себе вопрос, можно ли продолжать жить в Украине без прописки и есть ли за это наказание.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли жить без прописки в Украине и есть ли за это штрафы.

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Можно ли жить без прописки в Украине

Согласно статье 5 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", гражданин Украины, проживающий на территории Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, на законных основаниях постоянно или временно проживающее на территории Украины, обязанные в течение 30 календарных дней после прибытия в новое местожительство (нахождение) задекларировать или зарегистрировать его. Иностранец или лицо без гражданства, получившие справку об обращении за защитой в Украине, могут зарегистрировать место своего пребывания в Украине.

Как следствие, каждому проживающему в Украине разрешено жить без прописки не более 30 дней. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев.

Грозит ли наказание за отсутствие прописки

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) граждане могут быть предупреждены за проживание без регистрации места жительства.

Те же действия лица в течение года после первого административного взыскания могут привести к штрафу в размере от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн).

Исполнительные комитеты (исполнительные органы) сельских, поселковых, городских советов, но не суды должны рассматривать подобные дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 197 КУоАП.

Напомним, что в приложении "Дія" можно изменить место регистрации в Украине за несколько минут. Для этого необходимо выполнить несколько задач в своем смартфоне.

Также мы рассказывали, что с 7 октября стоимость пакетов услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" в Украине выросла. Это означает, что стоимость оформления документов, таких как паспорта и других миграционных документов, стала дороже.

 

Украина штраф прописка паспорт документы

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