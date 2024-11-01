Який штраф за проживання без прописки в Україні у 2024 році

Чи можна жити без прописки в Україні. Фото: Корреспондент.net

Особи, які проживають у квартирі, повинні написати заяву про виселення в центрі адміністративних послуг, якщо вони готові самостійно виписатися. Однак багато людей можуть ставити собі питання, чи можна продовжувати жити в Україні без прописки та чи є за це покарання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна жити без прописки в Україні та чи є за це штрафи.

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Чи можна жити без прописки в Україні

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, який на законних підставах постійно або тимчасово проживає на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його. Іноземець чи особа без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом в Україні, можуть зареєструвати місце свого перебування в Україні.

Як наслідок, кожному, хто проживає в Україні, дозволено жити без прописки не більше 30 днів. Це стосується як громадян України, так й іноземців.

Чи загрожує покарання за відсутність прописки

Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) громадяни можуть бути попереджені за проживання без реєстрації місця проживання.

Ті самі дії особи протягом року після першого адміністративного стягнення можуть призвести до штрафу в розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн).

Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад, але не суди, повинні розглядати подібні справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197 КУпАП.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" можна змінити місце реєстрації в Україні за декілька хвилин. Для цього потрібно виконати кілька завдань у своєму смартфоні.

Також ми розповідали, що з 7 жовтня ціна пакетів послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" в Україні зросла. Це означає, що вартість оформлення документів, таких як паспорти та інші міграційні документи, стало дорожчим.