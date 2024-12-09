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Жилищные субсидии — какие изменения ожидаются после Нового года

9 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в 2025 году — какие будут правила и нюансы назначения помощи
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как будут выплачивать жилищные субсидии со следующего года. В частности, известно, изменится ли размер пособия в случае усиления отключений электрической энергии в январе.

Об этом сообщили в ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области.

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Правила и нюансы назначения субсидий в 2025 году

Как отмечают в ПФУ, с 1 января 2025 года в случае предоставления документов на назначение субсидии специалисты будут учитывать доход домохозяйства за второй и третий кварталы этого года, а доход от пенсии — за ноябрь. С 1 декабря помощь назначают до конца отопительного сезона, до 30 апреля.

Соответствующие правила останутся актуальными в следующем году.

Сумму пособия будут рассчитывать, начиная с месяца, когда человек подал документы. В частности после Нового года за субсидией смогут обратиться несколько категорий граждан. Речь идет о:

  • лицах, прописанных в жилье;
  • арендаторах, имеющих договор аренды (субсидию назначают до даты, указанной в документе, если приходится на период до конца сезона);
  • внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), что подтверждается справкой;
  • индивидуальных застройщиках.

Кому отменят субсидию и изменится ли сумма

Как сообщают в фонде, жилищную субсидию могут забрать, если у гражданина произойдут изменения в имущественном или социальном положении, а он об этом не сообщит. Однако на днях правительство увеличило граничную сумму единовременных расходов, которые могут мешать праву на получение субсидии. В настоящее время соответствующая сумма равна 100 тыс. гривен. В то же время, если речь идет о генераторе или другом энергооборудовании, то граничная сумма будет составлять 150 тыс. гривен.

В ПФУ добавили, что в случае усиления отключений электрической энергии в начале нового года размер жилищной субсидии будет неизменным. Это объясняют тем, что расчет денежной помощи производится, основываясь на социальных нормах потребления, поэтому сокращение фактического объема использования электричества не повлияет на размер субсидии.

Напомним, в 2024 году семьям, не имеющим возможности платить всю сумму коммунальных счетов, предоставлено право на субсидию. Однако есть несколько причин, по которым средства необходимо будет вернуть.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, почему украинцы получают неполный размер жилищной субсидии. В общей сложности сумма зависит от объема дохода домохозяйства.

коммунальные услуги субсидии выплаты ЖКХ ПФУ финансовая помощь

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