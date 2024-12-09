Субсидії у 2025 році — які будуть правила та нюанси призначення допомоги

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, яким чином виплачуватимуть житлові субсидії з наступного року. Зокрема, відомо, чи зміниться розмір допомоги у разі посилення відключень електричної енергії у січні.

Про це повідомили в ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області.

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Правила та нюанси призначення субсидій у 2025 році

Як зазначають у ПФУ, з 1 січня 2025 року у разі надання документів на призначення субсидії фахівці будуть враховувати дохід домогосподарства за другий та третій квартали цього року, а дохід від пенсії — за листопад. З 1 грудня допомогу призначають до кінця опалювального сезону, до 30 квітня.

Відповідні правила залишаться актуальним наступного року.

Суму допомоги розраховуватимуть, починаючи з місяця, коли людина подала документи. Зокрема, після Нового року за субсидією зможуть звернутися кілька категорій громадян. Йдеться про:

осіб, які прописані у житлі;

орендарів, які мають договір оренди (субсидію призначають до дати, вказаної у документі, якщо припадає на період до кінця сезону);

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що підтверджується довідкою;

індивідуальних забудовників.

Кому скасують субсидію і чи зміниться сума

Як повідомляють у фонді, житлову субсидію можуть забрати, якщо у громадянина стануться зміни у майновому чи соціальному стані, а він про це не повідомить. Проте днями уряд збільшив граничну суму одноразових витрат, які можуть заважати праву на отримання субсидії. Нині відповідна сума дорівнює 100 тис. гривень. Водночас, якщо йдеться про на генератор чи інше енергообладнання, то гранична сума становитиме 150 тис. гривень.

У ПФУ додали, що у разі посилення відключень електричної енергії на початку нового року розмір житлової субсидії буде незмінним. Це пояснюють тим, що розрахунок грошової допомоги проводять, ґрунтуючись на соціальних нормах споживання, тому скорочення фактичного обсягу використання електрики не вплине на розмір субсидії.

Нагадаємо, у 2024 році родинам, які не мають змоги платити всю суму комунальних рахунків, надане право на субсидію. Проте є кілька причин, через які кошти необхідно буде повернути.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, чому деякі українці отримують неповний розмір житлової субсидії. Загалом сума залежить від обсягу доходу домогосподарства.