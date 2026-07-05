Жилищный сертификат и ваучер: чем отличаются и кому из украинцев могут понадобиться

Жилищные сертификаты и ваучеры в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине на рынке недвижимости существуют различные программы жилищной поддержки. Среди наиболее распространенных — оформление сертификата єВідновлення и получение жилищного ваучера. Мы разобрались, чем они отличаются, кому из украинцев доступны и для каких нужд предусмотрены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о жилищном сертификате и жилищном ваучере в 2026 году.

Жилищный сертификат єВідновлення

Это название электронного документа, который могут получить владельцы разрушенных квартир/домов. Если в результате полномасштабной войны жилье граждан стало непригодным для эксплуатации, они могут подать заявку на оформление сертификата.

Максимальная сумма в рамках программы законодательно не ограничена и рассчитывается индивидуально на основании проверки. Специальная комиссия должна подтвердить факт разрушения недвижимости и установить размер компенсации. Деньги разрешено потратить на покупку новой квартиры/дома или на первый взнос по программе "єОселя".

Для подачи заявки необходимо в мобильном приложении "Дія" перейти в раздел "єВідновлення" и предоставить информацию о поврежденном имуществе (или выбрать разрушенный объект из перечня). Следующий шаг — указать льготную категорию, если имеется, и прикрепить подтверждающие документы.

После проверки контактных данных останется отправить заявление и дождаться решения экспертной комиссии. Если оно будет положительным, жилищный сертификат появится в приложении "Дія". Он будет действителен в течение пяти лет с даты оформления.

Что такое жилищный ваучер

Так называется новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, а также ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Именно эти категории граждан имеют право на получение жилищного ваучера, который предназначен для:

покупки недвижимости;

инвестирования в новостройку;

внесения первоначального взноса по ипотеке.

Максимальный размер финансовой поддержки — 2 млн гривен. Эти деньги перечисляются продавцу или в банк безналично, то есть участник программы никак с ними не контактирует. Преимущества ваучера в том, что получатель не должен проводить оценку ущерба, предоставлять фотофиксацию поврежденного имущества или отказываться от права собственности на недвижимость, расположенную на ВОТ.

Подача заявки осуществляется по такому алгоритму:

открыть мобильное приложение "Дія";

перейти в раздел "Сервисы";

выбрать пункт "Услуги для ВПЛ";

найти среди предложенных вариантов "Заявление на жилищный ваучер";

подтвердить состав семьи и получить согласие мужа/жены при необходимости;

заполнить заявление, подписать и отправить.

Важно понимать, что один человек не может одновременно получить жилищный сертификат и ваучер, поскольку эти программы поддержки являются взаимоисключающими. Стоит оценить все плюсы и минусы обоих вариантов, после чего выбрать наиболее подходящий для индивидуальных потребностей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, что мешает девелоперам строить новое жилье в Украине. Среди основных барьеров — отсутствие градостроительной документации. Из-за этого невозможно возвести многоэтажное здание на определенных земельных участках, поскольку целевое назначение не соответствует требованиям.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему некоторые объекты недвижимости могут никогда не ввести в эксплуатацию. Причины бывают разные, но основные — несоответствие целевого и функционального назначения территорий. Плюс часто мешает отсутствие разрешительных документов или неготовность инженерных сетей.