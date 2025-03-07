Пенсия более 200 000 грн — кто поднял себе выплату задним числом

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пока в Украине проводят индексацию пенсий и поднимают выплаты на 1500 грн максимум, некоторые получают в разы большее финансовое обеспечение. Бывшая судья Днепровского апелляционного суда добилась повышения пожизненного денежного содержания до 209 200 грн и перерасчета пенсии сразу за три года.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Положительное решение суда о перерасчете пожизненного денежного содержания помогло Наталье Калинич задним числом поднять себе выплату до более 200 000 грн ежемесячно, начиная с 2022 года. Сначала судья в отставке обратилась в Пенсионный фонд, но там отказали в перерасчете. Тогда женщина пошла в Черкасский окружной административный суд.

"Истец пропустила срок обращения в административный суд, поскольку просит провести перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке с 01.02.2022, а с исковыми требованиями обратилась в суд только 15.01.2025. Поэтому исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения", — говорится в материалах дела.

Наталья Калинич не сдалась после отказа ПФУ и взяла по месту прежней работы справки о заработной плате по состоянию на 1 января 2022 года (267 948 грн), 1 января 2023 года (289 872 грн) и 1 января 2024 года (327 024 грн). По закону она имеет право на пенсионные выплаты в размере 64% от официального дохода.

Поэтому суд принял решение в пользу истца и обязал ПФУ осуществить перерасчет пожизненного денежного содержания за три года. Ей будут выплачивать 209 200 грн ежемесячно, а также компенсируют разницу между фактически полученными суммами, начиная с 2022-го, и причитающейся пенсией в соответствии с судебным постановлением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы сравнили пенсионные выплаты в Украине и разных европейских странах. Самые большие выплаты получают в Люксембурге (2 575 евро в месяц), Испании и Франции. В конце списка оказались Хорватия, Болгария и Румыния. Но даже там пенсии выше, чем в Украине.

Также мы писали, что ФЛП могут добровольно платить страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это позволит увеличить страховой стаж и рассчитывать на повышенную пенсию в будущем.