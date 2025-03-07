Пенсія понад 200 000 грн — хто підняв собі виплату заднім числом

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поки в Україні проводять індексацію пенсій та піднімають виплати на 1500 грн максимум, дехто отримує в рази більше фінансове забезпечення. Колишня суддя Дніпровського апеляційного суду домоглася підвищення довічного грошового утримання до 209 200 грн і перерахунку пенсії одразу за три роки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Позитивне рішення суду щодо перерахунку довічного грошового утримання допомогло Наталії Калініч заднім числом підняти собі виплату до понад 200 000 грн щомісяця, починаючи з 2022 року. Спершу суддя у відставці звернулася до Пенсійного фонду, але там відмовили в перерахунку. Тоді жінка пішла в Черкаський окружний адміністративний суд.

"Позивачка пропустила строк звернення до адміністративного суду, оскільки просить провести перерахунок та виплату щомісячного довічного утримання судді у відставці з 01.02.2022, а з позовними вимогами звернулася до суду лише 15.01.2025. Тому позовні вимоги підлягають залишенню без розгляду", — йдеться в матеріалах справи.

Наталія Калініч не здалася після відмови ПФУ і взяла за місцем колишньої роботи довідки про заробітну плату станом на 1 січня 2022 року (267 948 грн), 1 січня 2023 року (289 872 грн) і 1 січня 2024 року (327 024 грн). За законом вона має право на пенсійні виплати в розмірі 64% від офіційного доходу.

Тож суд ухвалив рішення на користь позивачки та зобов’язав ПФУ здійснити перерахунок довічного грошового утримання за три роки. Їй виплачуватимуть 209 200 грн щомісяця, а також компенсують різницю між фактично отриманими сумами, починаючи з 2022-го, і належною пенсією відповідно до судової ухвали.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми порівняли пенсійні виплати в Україні та різних європейських країнах. Найбільші виплати отримують в Люксембурзі (2 575 євро на місяць), Іспанія та Франції. Наприкінці списку опинилися Хорватія, Болгарія та Румунія. Але навіть там пенсії вищі, ніж в Україні.

Також ми писали, що ФОПи можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це дозволить збільшити страховий стаж і розраховувати на підвищену пенсію в майбутньому.