Зарплаты некоторых учителей в Украине выросли: как оплачивается классное руководство

Учитель с учениками в школе. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине планируют повысить зарплаты учителей на 20% с 1 сентября 2026 года. Однако по состоянию на июль педагогические сотрудники получают стандартные должностные оклады. Мы выяснили, как оплачивается работа классного руководителя в школах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие надбавки могут рассчитывать классные руководители.

Какая надбавка за классное руководство

Учителя в Украине могут претендовать на доплату за классное руководство. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2021 г. № 1391 "Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учреждениях".

Ставки повышения находятся на таком уровне:

20% должностного оклада — для учителей начальных классов;

25% должностного оклада — начиная с 5 класса.

Базой для начисления является заработная плата в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов. Однако процент применяется к сумме оклада с учетом нескольких доплат, например, повышения на 40% (постановление КМУ № 1749), надбавки за педагогическое звание или за работу в учреждениях определенного типа.

Зарплата с надбавкой за классное руководство

Проведем расчет денежного вознаграждения по состоянию на июль 2026 года. Учитель 1-й категории с присвоенным 13-м тарифным разрядом имеет должностной оклад в размере 7 877 грн. А с обязательным повышением на 40% сумма составляет 11 027 грн.

Если педагога назначили классным руководителем в начальных классах, его надбавка к ежемесячному доходу составит 2 205 грн. Доплата за классное руководство в 9 классе, например, составляет 2 757 грн. К этим окладам обязательно добавляется надбавка от 5% за престижность труда и доплата за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн.

Отметим, в отдельных случаях процент за классное руководство уменьшается. Коэффициент 0,5 применяется к стандартному размеру доплаты, если в классе учится менее 12 человек (для профессионально-технического учебного заведения — менее 20 человек).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что зарплаты некоторых учителей могут увеличиться на 10-20%. Речь идет о надбавке за спортивное звание, например, "мастер спорта" или "заслуженный тренер". Обычно такие доплаты устанавливают учителям физкультуры.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой будет минимальная зарплата директора школы в июле 2026 года. Руководителям учреждений среднего образования присваивают 14-18 тарифные разряды. Поэтому доходы начинаются с 14 000 грн без учета многих надбавок.