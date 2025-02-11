Депутаты вызвали в Раду Оксена Лисового – что хотят услышать от министра

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Оксен Лисовой/Facebook

Народные депутаты вызвали министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Верховную Раду отчитаться по зарплатам педагогов. Он должен обнародовать актуальные сведения о ситуации с финансовым обеспечением сотрудников в области образования.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

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Голоса за вызов в зал парламента Оксена Лисового отдали 185 нардепов. Этого количества хватит, чтобы министр образования и науки пришел в Верховную Раду с отчетом о ситуации в образовательной сфере. Алексей Гончаренко отметил, что Лисовой должен рассказать о зарплатах сотрудников отрасли.

"Вызываем в Раду министра образования! Предложил заслушать его по ситуации с зарплатами учителей, воспитателей, помощников воспитателей, технических работников. В целом ситуация в области образования катастрофическая. Мое предложение поддержали", — констатировал нардеп.

А 10 февраля председатель комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил в Telegram, что Оксен Лисовой выступит на часе вопросов к правительству "в ближайшую пятницу" (14 февраля 2025 года). Тема — неудовлетворительная работа МОН по имплементации закона "О дошкольном образовании".

Он вступил в силу 1 января 2025 года и ускорил изменения в вопросе оплаты труда педагогических сотрудников. Из-за законодательных перипетий и отсутствия полноценного регулирования Минобразования неоднократно подвергали критике в течение последних нескольких месяцев.

Напомним, педагогам с января 2025 года начали выплачивать дополнительно 1000 грн к зарплате. Если денежное обеспечение учителя меньше минимального, то работодатель должен довести сумму денег до уровня МЗП.

Также мы писали, что надбавка в размере 1000 грн ежемесячно предусмотрена не только учителям. Средства получат сотрудники всех типов образовательных учреждений, в частности начальных школ, гимназий, лицеев, учебно-реабилитационных центров, структурных подразделений учреждений и т.д.