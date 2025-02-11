Депутати викликали в Раду Оксена Лісового – що хочуть почути від міністра

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Народні депутати викликали міністра освіти і науки України Оксена Лісового до Верховної Ради відзвітувати щодо зарплат педагогів. Він повинен оприлюднити актуальні відомості стосовно ситуації з фінансовим забезпеченням працівників у галузі освіти.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

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Голоси за виклик у залу парламенту Оксена Лісового віддали 185 нардепів. Цієї кількості вистачить, аби міністр освіти і науки прийшов у Верховну Раду зі звітом про ситуацію в освітній сфері. Олексій Гончаренко зауважив, що Лісовий має розповісти про зарплати працівників галузі.

"Викликаємо в Раду міністра освіти! Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна. Мою пропозицію підтримали", — констатував нардеп.

А 10 лютого голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив у Telegram, що Оксен Лісовий виступить на годині запитань до уряду "найближчої п’ятниці" (14 лютого 2025 року). Тема — незадовільна робота МОН щодо імплементації закону "Про дошкільну освіту".

Він набув чинності 1 січня 2025 року і пришвидшив зміни в питанні оплати праці педагогічних співробітників. Через законодавчі перипетії та відсутність повноцінного регулювання Міносвіти неодноразово піддавали критиці протягом останніх кількох місяців.

Нагадаємо, педагогам із січня 2025 року почали виплачувати додатково 1000 грн до зарплати. Якщо грошове забезпечення вчителя менше мінімального, то роботодавець повинен довести суму коштів до рівня МЗП.

Також ми писали, що надбавка у розмірі 1000 грн щомісяця передбачена не лише вчителям. Кошти отримають працівники усіх типів освітніх закладів, зокрема початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів, структурних підрозділів закладів тощо.