Запрещено в 21 стране: какая одежда грозит штрафом до 5 000 долларов
При подготовке к зарубежной поездке большинство туристов проверяют документы, оформляют страховку и знакомятся с таможенными правилами. Однако не менее важно обратить внимание и на свой гардероб. В ряде стран мира обычная камуфляжная одежда, которая для многих является лишь модным элементом, может стать причиной штрафа, конфискации вещей или даже уголовного наказания.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Почему камуфляж может стать проблемой
Во многих странах камуфляжная расцветка ассоциируется исключительно с военной или правоохранительной формой. Именно поэтому гражданским лицам запрещено носить такие вещи или же действуют строгие ограничения.
В каких странах запрещена камуфляжная одежда
По информации World Population Review, полный или частичный запрет на ношение камуфляжа для гражданских лиц действует в 21 стране:
- Нигерии;
- Филиппинах (в отношении военной и полицейской формы);
- Уганде;
- Гане;
- Саудовской Аравии;
- Мадагаскаре;
- Замбии;
- Зимбабве;
- Азербайджане (в отношении военной формы);
- Омане;
- Ямайке;
- Тринидаде и Тобаго;
- Гайане;
- Багамы;
- Барбадосе;
- Сент-Люсии;
- Гренады;
- Сент-Винсенте и Гренадинах;
- Антигуа и Барбуда;
- Доминике;
- Сент-Китс и Невис.
Какие вещи могут попасть под запрет
В некоторых странах могут возникнуть претензии к любым вещам с характерным принтом.
В частности, это могут быть:
- футболки, куртки и брюки;
- кепки;
- рюкзаки;
- купальники;
- детская одежда;
- аксессуары;
- вещи с узорами, напоминающими камуфляж, даже в нестандартных цветах.
В ряде стран решающим фактором является не фасон или оттенок изделия, а сам рисунок, который могут приравнять к элементам военной формы.
Какая ответственность предусмотрена
В некоторых государствах нарушение запрета на ношение камуфляжа может обернуться серьезными последствиями.
Например:
- в Омане за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 дол.;
- в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами расценивается как проявление неуважения к государству и его традициям. При определенных обстоятельствах нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.
Перед поездкой туристам рекомендуется ознакомиться с официальной информацией страны назначения, обратив особое внимание на местные законы, правила поведения и возможные запреты.
Особенно осторожными следует быть тем, кто путешествует транзитом через несколько государств или отправляется в круиз. Даже соседние страны могут иметь совершенно разные требования к ношению камуфляжной одежды.
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