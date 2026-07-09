Запрещено в 21 стране: какая одежда грозит штрафом до 5 000 долларов

Туристы сидят на ступеньках, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

При подготовке к зарубежной поездке большинство туристов проверяют документы, оформляют страховку и знакомятся с таможенными правилами. Однако не менее важно обратить внимание и на свой гардероб. В ряде стран мира обычная камуфляжная одежда, которая для многих является лишь модным элементом, может стать причиной штрафа, конфискации вещей или даже уголовного наказания.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему камуфляж может стать проблемой

Во многих странах камуфляжная расцветка ассоциируется исключительно с военной или правоохранительной формой. Именно поэтому гражданским лицам запрещено носить такие вещи или же действуют строгие ограничения.

В каких странах запрещена камуфляжная одежда

По информации World Population Review, полный или частичный запрет на ношение камуфляжа для гражданских лиц действует в 21 стране:

Нигерии;

Филиппинах (в отношении военной и полицейской формы);

Уганде;

Гане;

Саудовской Аравии;

Мадагаскаре;

Замбии;

Зимбабве;

Азербайджане (в отношении военной формы);

Омане;

Ямайке;

Тринидаде и Тобаго;

Гайане;

Багамы;

Барбадосе;

Сент-Люсии;

Гренады;

Сент-Винсенте и Гренадинах;

Антигуа и Барбуда;

Доминике;

Сент-Китс и Невис.

Какие вещи могут попасть под запрет

В некоторых странах могут возникнуть претензии к любым вещам с характерным принтом.

В частности, это могут быть:

футболки, куртки и брюки;

кепки;

рюкзаки;

купальники;

детская одежда;

аксессуары;

вещи с узорами, напоминающими камуфляж, даже в нестандартных цветах.

В ряде стран решающим фактором является не фасон или оттенок изделия, а сам рисунок, который могут приравнять к элементам военной формы.

Какая ответственность предусмотрена

В некоторых государствах нарушение запрета на ношение камуфляжа может обернуться серьезными последствиями.

Например:

в Омане за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 дол.;

в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами расценивается как проявление неуважения к государству и его традициям. При определенных обстоятельствах нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.

Перед поездкой туристам рекомендуется ознакомиться с официальной информацией страны назначения, обратив особое внимание на местные законы, правила поведения и возможные запреты.

Особенно осторожными следует быть тем, кто путешествует транзитом через несколько государств или отправляется в круиз. Даже соседние страны могут иметь совершенно разные требования к ношению камуфляжной одежды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать рыбаков в Украине. Штрафы составляют от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей изымают снасти, а иногда даже лодки.

Также Новини.LIVE писали, кому грозит наказание за топливо в 2026 году. Запрет действует как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Штраф за нарушение может достигать почти 735 000 грн.