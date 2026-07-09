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Запрещено в 21 стране: какая одежда грозит штрафом до 5 000 долларов

9 июля 2026 15:05
Туристы сидят на ступеньках, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Виктория Илюхина
Редактор экономических новостей

При подготовке к зарубежной поездке большинство туристов проверяют документы, оформляют страховку и знакомятся с таможенными правилами. Однако не менее важно обратить внимание и на свой гардероб. В ряде стран мира обычная камуфляжная одежда, которая для многих является лишь модным элементом, может стать причиной штрафа, конфискации вещей или даже уголовного наказания.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему камуфляж может стать проблемой

Во многих странах камуфляжная расцветка ассоциируется исключительно с военной или правоохранительной формой. Именно поэтому гражданским лицам запрещено носить такие вещи или же действуют строгие ограничения.

В каких странах запрещена камуфляжная одежда

По информации World Population Review, полный или частичный запрет на ношение камуфляжа для гражданских лиц действует в 21 стране:

  • Нигерии;
  • Филиппинах (в отношении военной и полицейской формы);
  • Уганде;
  • Гане;
  • Саудовской Аравии;
  • Мадагаскаре;
  • Замбии;
  • Зимбабве;
  • Азербайджане (в отношении военной формы);
  • Омане;
  • Ямайке;
  • Тринидаде и Тобаго;
  • Гайане;
  • Багамы;
  • Барбадосе;
  • Сент-Люсии;
  • Гренады;
  • Сент-Винсенте и Гренадинах;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Доминике;
  • Сент-Китс и Невис.

Какие вещи могут попасть под запрет

В некоторых странах могут возникнуть претензии к любым вещам с характерным принтом.

В частности, это могут быть:

  • футболки, куртки и брюки;
  • кепки;
  • рюкзаки;
  • купальники;
  • детская одежда;
  • аксессуары;
  • вещи с узорами, напоминающими камуфляж, даже в нестандартных цветах.

В ряде стран решающим фактором является не фасон или оттенок изделия, а сам рисунок, который могут приравнять к элементам военной формы.

Какая ответственность предусмотрена

В некоторых государствах нарушение запрета на ношение камуфляжа может обернуться серьезными последствиями.

Например:

  • в Омане за такое нарушение предусмотрен штраф до 5 000 дол.;
  • в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами расценивается как проявление неуважения к государству и его традициям. При определенных обстоятельствах нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.

Перед поездкой туристам рекомендуется ознакомиться с официальной информацией страны назначения, обратив особое внимание на местные законы, правила поведения и возможные запреты.

Особенно осторожными следует быть тем, кто путешествует транзитом через несколько государств или отправляется в круиз. Даже соседние страны могут иметь совершенно разные требования к ношению камуфляжной одежды.

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